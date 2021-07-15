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Сервісні центри МВС не видають водійські права. Що робити без документа на руках

15 липня 2021 14:44

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Для виготовлення бланків посвідчень не вистачає одного з захисних елементів

Сервісні центри МВС не видають поки водійські права. Колаж: "Сьогодні"

Сервісні центри МВС не видають поки водійські права. Колаж: "Сьогодні"

У сервісних центрах МВС досі не відновили видачу водійських посвідчень, перебої з поставками спеціального пластика, на якому друкують документ, почалися ще в кінці травня.

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У регіональному сервісному центрі МВС в Київській області повідомляють: шість реєстраційних відділень посвідчень не видають, в трьох інших отримати документ можна тільки за попереднім записом, йдеться в сюжеті "Сьогодні".

Як розповів перший заступник начальника головного сервісного центру МВС Юрій Смолянинов, підприємство, яке виробляє бланки нового зразка, отримало складності при переналаштуванні виробництва.

"Дефіцит бланкової продукції був частково погашений за рахунок внесення змін до постанови Кабміну, яке дозволило до кінця 2021 бланки старого зразка", – каже Смолянинов.

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Сервісні центри МВС не видають водійські права. Що робити без документа на руках
Сервісні центри МВС не видають поки водійські права. Колаж: "Сьогодні"
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Однак і їх вистачило тільки на кілька тижнів. Недостачу вже відчули в декількох регіонах. Як з'ясувалося, для виготовлення бланків посвідчень постачальник затримав поставку одного з захисних елементів.

Поки документ на руки не отримали – можна користуватися віртуальним – в додатку "Дія". Всім, хто зараз стоїть в черзі на отримання пластикового посвідчення, обіцяють – це буде тривати ще кілька тижнів.

Нагадаємо, українці зможуть відновити водійське посвідчення онлайн. Таку послугу можна отримати через додаток "Дія" або Єдиного державного веб-портал електронних послуг.

Ще у вересні-2020 Кабмін ухвалив постанову, якою дозволяє власникам транспортних засобів користуватися е-свідоцтвом про реєстрацію автомобіля в додатку "Дія".

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