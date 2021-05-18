Ринок пального: чи скасують регулювання цін

/ Фото: Анастасія Іскрицька

Минулий тиждень на ринку пального виявився скандальним через те, що Кабмін таки ввів регулювання цін на бензин і дизпальне. Трейдери у відповідь влаштували демарш, припинивши продавати задешево пальне преміальних сортів. Довелося уряду додатково роз'яснювати, які ціни регулюються, які ні. Але автомобілісти в підсумку виявилися у виграші: вартість пального, крім автогазу, з 17 травня пішла вниз.

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Про те, що станеться з цінами на пальне найближчого тижня, розповіли наші експерти: директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев і аналітик ринку скрапленого газу Артем Куюн.

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Що змінилося за тиждень

З 12 травня набула чинності постанова Кабміну №450 про граничні розцінки на пальне – не більше 5 грн (включаючи ПДВ) на бензин і не більше 7 грн (з ПДВ) на дизель. З урахуванням європейських котирувань, це відповідно 30,22 грн/л і 27,89 грн/л. Трейдери були змушені підкоритися. Якщо 14 травня середня по Україні ціна на бензин А-95 була 29,10 грн/л, а ДП – 28,29 грн/л, то вже 17 травня стала 29,01 і 27,39 грн/л. Це помітно нижче, ніж вимагає уряд.

Але у окремих мереж, насамперед це відомі великі бренди, ціни чітко відповідають "кабмінівським". При цьому, незважаючи на роз'яснення уряду, що пальне преміум-сегмента під держрегулювання не підпадає, на понеділок не всі бренди відновили його продаж. На думку експертів, потрібно не "роз'яснення", яке не має юридичної сили, а внесення змін до постанови №450. На цей момент реалізацію брендових бензинів і ДП відновили SOCAR і KLO, інші мережі – в тому числі WOG і OKKO – ні.

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Відзначимо, що подорожчав бензин А-92. За тиждень вартість "другого" піднялася на 11 коп. /л, в середньому до 28,20 грн/л.

Найдорожчий бензин тепер у Києві: А-92 – 29,87 грн/л (+0,74 коп./л), А-95 – 31,64 грн/л (+82 коп./л).

Найнижчі ціни на бензини в Сумській області: літр А-92 коштує 27,17 грн (+0,04 коп.), літр А-95 – 28,13 грн (не змінилася).

Дизпальне подешевшало в усіх регіонах, причому у більшості з них значно: від 50 коп. до 1,23 грн/л. Максимальна ціна на ДП в Києві – 29,83 грн / л (-6 коп.), мінімальна в Закарпатській області – 26,90 грн / л (-0,87 грн / л).

Середня ціна на автогаз майже збереглася – 15,76 грн/л (-1 коп./л). Найдорожчий газ в Луганській області – 16,17 грн/л, найдешевший в Чернігівській – 15,40 грн/л (ціни не змінилися).

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Розкид цін збільшився за всіма видами пального, крім газу (не змінився). Щодо А-92 розкид становить 9,9% (2,70 грн/л), було 8,9%, щодо А-95 – 12,5% (3,51 грн/л), було 9,6%, щодо дизелю – 10,1% (2,93 грн/л), було 8,2%, щодо автогазу – 5% (0,77 грн/л).

Які ціни у всіх регіонах і наскільки вони змінилися за тиждень – див. інфографіки.

Ціни на А-92

Середня ціна по Україні – 28,20 грн/л.

Ціни на А-95

Середня ціна по Україні – 29,01 грн/л.

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Ціни на ДП

Середня ціна по Україні – 27,39 грн/л.

Ціни на LPG

Середня ціна по Україні – 15,76 грн/л.

Аналіз ситуації на ринку

Сергій Куюн та Геннадій Рябцев не проти обмеження граничної націнки на вартість пального, але не згодні з методикою директивного розрахунку ціни, пропонованої Кабміном.

Сергій Куюн пояснив, що націнка в 5 і 7 грн на літрі бензину або дизеля – це не чистий прибуток трейдера. До націнки входять: ПДВ, витрати на логістику, зарплату персоналу, комунальні платежі. У підсумку чистий прибуток становить приблизно 1,5 грн на кожному літрі проданого пального. Але головне – за розрахунками Сергія Куюна, котирування Platts, якими оперує уряд, є заниженими.

"В Україні не продається пальне за ціною Platts, реальна вартість – плюс 25 доларів на кожній тонні бензину і 30 доларів на кожній тонні ДП, – говорить експерт. – Тому ціна звичайного А-95 в дрібному опті зараз 27,34 грн/л, в роздробі після рішення Кабміну – максимум 30,22. Тобто з трьох гривень чистий прибуток в роздробі не більше 1,5 грн/л. Але по 30,22 грн/л продати пальне на не брендовій АЗС практично нереально, вона не може контролювати з брендами за рівнем сервісу та гарантії якості. Висновок простий: або закриватися або йти в тінь".

Позицію експертів підтримують спікер ВР Дмитро Разумков, Нафтогазова асоціація України, Федерація роботодавців України.

Тим часом роздрібні мережі відкоригували ціни на пальне. Зокрема, за даними "А-95", за 14-17 травня на WOG і ОККО бензин марки А-92 подешевшав на 1,24 грн/л, до 29,75 грн/л, бензин А-95 – на 1,77 грн/л, до 30,22 грн/л, дизпальне – на 2,1 грн/л, до 27,89 грн/л. SOCAR опустив ціну бензинів на 1,29-2,06 грн/л, при цьому ДП залишив на колишньому рівні – 30,98 грн/л. Як повідомили в компанії, дизпальне, що реалізовується, підпадає під категорію преміального. У мережі KLO А-92 подешевшав на 2,6 грн/л, до 27,79 грн/л, А-95 – на 1 грн/л, до 29,99 грн/л, ДП – на 1,5 грн/л , до 27,89 грн/л. "Приват" знизила ціни на дизпальне на 1 грн/л, до 27 грн/л.

По країні середня ціна бензину А-92 знизилася на 27 коп./л, до 28,20 грн/л, бензину А-95 – на 48 коп./л, до 29,01 грн/л, ДП – на 97 коп./л, до 27,39 грн/л.

На ринок скрапленого газу постанова Кабміну не поширюється, тому він жив звичним життям.

"Середня вартість газу в Україні з 7 по 14 травня становила 24 240 грн/т, незначно змінившись відносно попереднього тижня. Активні імпортні поставки з усіх напрямків ліквідували загрозу дефіциту ресурсу і зберегли ринок у надмірному стані щодо запасів. Відповідно, і роздрібні ціни були практично стабільні", – говорить Артем Куюн.

Що може змінитися за тиждень

Експерти вперше не змогли спрогнозувати, якими можуть бути ціни на бензин і дизель цього тижня. За словами Сергія Куюна, зараз ситуація настільки заплутана, що економічні викладки не працюють, поки не буде скасовано держрегулювання.

"По суті, прогнози тепер не потрібні – все на сайті Кабміну. Котирування стабільні, тому коливань особливих не передбачається. Ініціатива уряду буде додатково стимулювати розвиток нелегального ринку, який вже досяг безпрецедентних масштабів", – резюмував Сергій Куюн.

Геннадій Рябцев очікує, що пройдуть переговори між урядом, трейдерами, Нафтогазовою асоціацією України, Федерацією роботодавців, результатом яких стане коригування або скасування постанови №450.

"Зберегти обличчя Кабміну дозволить звільнення міністра економіки Петрашка, якого зроблять стрілочником", – припустив експерт.

А ось автогаз повинен подешевшати, очікує Артем Куюн.

"На 20-30 коп./л може ціна просісти. В опті вже подешевшало, скоро має позначитися в роздробі, тим більше, що газу вистачає", – прогнозує Артем Куюн.

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