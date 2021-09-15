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Авто можна буде розмитнити вдома: в "Дії" запустили експеримент

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
15 вересня, 20:13
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Нарахування митних платежів буде відбуватися автоматично
Скоро можна буде оформити свою машину не виходячи з дому / Колаж "Сьогодні"
Скоро можна буде оформити свою машину не виходячи з дому / Колаж "Сьогодні"

З грудня українці зможуть оформляти свої автомобілі з-за кордону не виходячи з дому – влада запускає експеримент з подання документів на розмитнення автомобілів, оплату митних зборів і реєстрацію через додаток "Дія".

Рішення про це було ухвалене 15 вересня на засіданні уряду України.

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В експериментальному режимі через додаток "Дія" можна буде провести операції зі своїм автомобілям с 2 грудня 2021 року по 31 грудня 2023 року. Якщо практика буде успішною, експеримент продовжать на постійній основі.

Нарахування митних платежів має відбуватися в автоматичному режимі з подальшою можливістю оплатити через "Дію", зазначено в проекті постанови уряду.

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"Для десятків тисяч українців ввезення авто часто перетворювалось в обмеження, незручності і затягування. Тому ми прийняли постанову, яка дозволить через смартфон подавати необхідні документи, оплатити митний збір і завершити митне оформлення транспортного засобу в автоматичному режимі ", – прокоментував рішення уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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