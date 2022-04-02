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Доведеться платити більше? Скільки коштує бензин на українських заправках

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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2 квітня, 17:42
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Розповідаємо, які ціни на бензин встановили українські АЗС на початку квітня
Що відбувається з цінами на пальне
Що відбувається з цінами на пальне / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

В Україні в березні стали швидко змінюватись ціни на скраплений газ на АЗС. Останнім часом не найпопулярніший проти "дизелю" та бензину вид пального сильно подорожчав. Що загалом відбувається з вартістю пального в Україні в квітні?

"Сьогодні" за даними AUTO.RIA розкажуть, що відбувається з цінами на АЗС.

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Середня ціна на пальне 2 квітня

Отже, станом на 2 квітня ситуація по Україні така:

  • A-95+ коштує в середньому 35,20 грн/л;
  • A-95 33,70 грн/л;
  • A-92 33.26 грн/л;
  • дизельне паливо – 36,98грн/л;
  • газ 26,22 грн/л.

На заправках ціни різняться так.

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Як українцям менше платити за бензин

"Сьогодні" раніше розповіли, що для меншого споживання пального автомобілем важливо контролювати, щоб тиск у ваших шинах був достатнім, оскільки, якщо в усіх чотирьох він знизиться на 0,1 атм., це збільшить витрату пального на 2-3%.

Головний ворог економії пального – агресивний рух з різкими ривками та екстремальним гальмуванням. Потрібно правильно користуватися коробкою передач і їздити максимально м’яко.

Також економити бензин допоможе дотримання кількості оборотів двигуна не більше 2000 за хвилину та правильний проріз у свічках (1 мм), який забезпечує повне згоряння суміші в циліндрах.

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Економію до 40% забезпечить правильна відстань під час руху на дорозі. За легковим автомобілем потрібно їздити на відстані в межах 2 м, за вантажівкою – 4 м, за автобусом – 5 м. Дотримуючись цих правил, ви будете пересуватись у зоні з розрідженим повітрям.

"Сьогодні" також писали, що буде з цінами на пальне в квітні, та які нововведення запровадила держава на час воєнного стану для водіїв.

цінибензинАЗС
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