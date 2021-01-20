Поліція тепер зможе штрафувати "євробляхерів" на місці

Національна поліція дістала доступ до електронної бази Державної фіскальної служби, а тому тепер може перевіряти статус автомобілів на іноземних номерах. За фактом, це означає, що поліцейські отримали право штрафувати т.зв. євробляхерів на місці. Поки що система працює в тестовому режимі в Харківській області, але найближчим часом буде запущена по всій Україні.

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Розмір першого штрафу – 8,5 тис. гривень. За повторне порушення – штраф 17 тис. гривень або позбавлення водійських прав на рік. Покарання накладається за керування авто на іноземній реєстрації, яке вчасно не покинуло межі України, і за керування автомобілем на єврономерах не тією людиною, що ввезла авто в Україну, повідомляють новини "Сьогодні"

Відео: Сьогодні

Раніше копи могли гальмувати "евробляхи" тільки за порушення Правил дорожнього руху, а застосовувати санкції за прострочення ввезення могли тільки працівники митниці, що не мали права зупиняти авто. Тому співробітники двох органів працювали в парі: одні гальмували, другі – накладали стягнення.

Поліцейські зараз зобов'язані зупиняти автомобілі для перевірки, якщо до них надходила інформація, що за кермом може бути порушник. Втім, якщо такої інформації не було, у правоохоронців все одно є право зупинити машину.

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Як заявляв голова МВС Арсен Аваков, такі заходи допоможуть притягували до відповідальності "євробляхерів"-порушників.

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"Плакати не треба – має бути порядок", – сказав Аваков.

При цьому раніше у Верховній Раді придумали нові податкові пільги для "євроблях" – запропонували звільнити від оподаткування при імпорті автомобілів в Україні пільговиків і власників "євроблях", які ввезли машини до 1 вересня 2020 року. Про це йдеться в законопроекті № 4172.

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