Поліція тепер зможе штрафувати "євробляхерів" на місці

Національна поліція дістала доступ до електронної бази Державної фіскальної служби, а тому тепер може перевіряти статус автомобілів на іноземних номерах. За фактом, це означає, що поліцейські отримали право штрафувати т.зв. євробляхерів на місці. Поки що система працює в тестовому режимі в Харківській області, але найближчим часом буде запущена по всій Україні.
Розмір першого штрафу – 8,5 тис. гривень. За повторне порушення – штраф 17 тис. гривень або позбавлення водійських прав на рік. Покарання накладається за керування авто на іноземній реєстрації, яке вчасно не покинуло межі України, і за керування автомобілем на єврономерах не тією людиною, що ввезла авто в Україну, повідомляють новини "Сьогодні"
Раніше копи могли гальмувати "евробляхи" тільки за порушення Правил дорожнього руху, а застосовувати санкції за прострочення ввезення могли тільки працівники митниці, що не мали права зупиняти авто. Тому співробітники двох органів працювали в парі: одні гальмували, другі – накладали стягнення.
Поліцейські зараз зобов'язані зупиняти автомобілі для перевірки, якщо до них надходила інформація, що за кермом може бути порушник. Втім, якщо такої інформації не було, у правоохоронців все одно є право зупинити машину.
Як заявляв голова МВС Арсен Аваков, такі заходи допоможуть притягували до відповідальності "євробляхерів"-порушників.
"Плакати не треба – має бути порядок", – сказав Аваков.
При цьому раніше у Верховній Раді придумали нові податкові пільги для "євроблях" – запропонували звільнити від оподаткування при імпорті автомобілів в Україні пільговиків і власників "євроблях", які ввезли машини до 1 вересня 2020 року. Про це йдеться в законопроекті № 4172.
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