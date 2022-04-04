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Подорожчання не буде? Які ціни на бензин, дизель і автогаз на АЗС України

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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4 квітня, 15:42
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Розповідаємо про актуальні ціни на пальне на українських АЗС 4 квітня
Які ціни на бензин, дизель та автогаз в Україні 4 квітня
Які ціни на бензин, дизель та автогаз в Україні 4 квітня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ситуація на ринку пального залишається стабільною, але може змінитись. Експерти прогнозують поліпшення, з огляду на те, що США постачатимуть нафту в Європу.

Редакція "Сьогодні" дізнавалась, які ціни на бензин, дизель та автогаз зараз виставили в мережах АЗС в Україні. Використовували інформацію з сайту Auto.RIA.

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Схоже, бензин А-95+ зараз пропонують лише в мережі OKKO за ціною 35,2 грн/л. Ціни на звичайний А-95 стартують від 33,33 грн/л та в середньому сягають 33,7 грн/л.

А-92 продають від 33,22 гривні за літр. Середня ціна на цей вид бензину становить 33,26 грн/л.

Вартість дизельного пального дуже різноманітна. У середньому на АЗС його збувають по 36,98 грн/л. Є й дорожчі варіанти, до 39,29 грн/л, але можна знайти й дешевші – від 34,29 грн/л.

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Автогаз продають не всюди. Придбати його можна в мережах "Укрнафта", "Авіас", Mango, "Нефтек", WOG, OKKO, "БРСМ-Нафта". Ціни стартують від 25,37 грн/л, а середня вартість становить 26,22 грн/л.

Ціни на пальне 4 квітня
Ціни на пальне 4 квітня / Фото: скріншот

Ситуація з пальним

На ринку пального в Україні вже кілька днів тримаються стабільні ціни. Експрезидент асоціації операторів ринку нафтопродуктів України Леонід Косянчук попереджав про зниження цін на українських заправках, оскільки завдяки американським поставкам нафти в Європу знизиться вартість імпортного пального.

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Через знищення окупантами нафтобаз та проблеми з логістикою, ціна – питання другорядне. Є великий ризик дефіциту пального. Однак зараз вартість бензину та ДП залежить багато в чому й від совісті власників мереж заправок.

Фахівці зазначають, що від початку війни в Україні на понад 50% зменшилася кількість робочих АЗС. Не виключено, що водіям невдовзі доведеться забути про автогаз та бензин А-92, який в Європі взагалі не виробляють.

"Сьогодні" також писали, як українцям економити на бензині, і розповідали, що буде з цінами на пальне у квітні.

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Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
35,20
33,52
37,43
27,00
-
34,00
36,00
25,37
-
33,50
37,40
-
-
33,49
37,38
27,04
-
33,52
37,43
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