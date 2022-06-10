Переполох на ринку пального: газ і дизель знову зросли в ціні

На більшості українських АЗС немає в наявності газу, в кого він є, то дещо дорожчий, ніж, приміром, кілька днів тому. Зросло в ціні також і дизельне пальне.
Сайт "Сьогодні" розповість вам, скільки коштує пальне на провідних українських заправках.
Так, за даними AutoRia, середня вартість (станом на 10 червня) А-95+ в Україні становить 52,33 грн (ще 7 червня цей показник був 52 грн за літр), А-95 – 50,26 грн (7 червня коштував 50,28 грн), А-92 – 49,59 грн (7 червня була 49,63 грн), ДП – 56,66 грн (7 червня було 56,57 грн), газ – 41,91 грн (за день 9 червня він подорожчав на 34 копійки, однак 7 червня торгувався за тією ж ціною).
Скільки коштує пальне на українських АЗС?
|АЗС і вид пального
|АЗС ОККО
|АЗС WOG
|АЗС UPG
|АЗС Shell
|А-95 +
|52 грн
|-
|-
|-
|А-95
|51 грн
|51 грн
|48,90 грн
|45,68 грн
|А-92
|-
|-
|-
|-
|ДП
|57 грн
|57 грн
|56
|57,99 грн
|газ
|42 грн
|-
|-
|-
Що буде з вартістю пального влітку?
За словами директора консалтингової компанії "А-95", передумов для раптових стрибків цін на пальне наразі немає – трейдери й заправні стації мають свої запаси.
Як каже експерт, найкритичніший сценарій, про який зараз говорять західні аналітики, – це можливе подорожчання бареля нафти до 140-150 доларів. Лише в такій ситуації буде значне здорожчання на АЗС.
"Поки маємо 120-125 доларів за барель, таких передумов немає", – акцентував Сергій Куюн.
Нагадаємо, що не лише українці відчувають негативні зміни на світовому ринку, зокрема подорожчало пальне у Великій Британії. В автосервісній компанії RAC підрахували, що за повний бензобак водіям доведеться вперше заплатити понад 100 фунтів стерлінгів (3,7 тис. грн за 55 літрів бензину), а за дизель – понад 103 фунти (3,8 тис. грн).
Раніше ми писали, за скільки українцям продають бензин "з рук".