Новим штрафам – тиждень. На чому найчастіше ловили українських водіїв

Поліцейські оформили понад 18 тисяч протоколів про порушення ПДР, штрафи за які підвищили тиждень тому. Найчастіше правоохоронцям попадалися ті, хто перевищив швидкість (9266 протоколів). На другому місці за частотою – штрафи за непристебнуті ремені або відсутність мотошоломів (3149). На третьому – водіння в стані алкогольного сп'яніння (2241).
Статистику з кількості протоколів показали в Патрульній поліції:
- Перевищення швидкості – 8 696 постанов за перевищення більш ніж на 20 км/ч, 570 протоколів – за перевищення більш ніж на 50 км/ч.
- Порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами – 3149 постанов.
- Водіння в стані сп'яніння – 2241 протокол.
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- Водіння без прав або передача керування людині, що не має прав – 1969 постанов.
- Порушення ПДР пішоходами – 1226 постанов.
- Керування транспортним засобом особою, яку позбавили прав – 531 постанова.
Нагадаємо, раніше новини "Сьогодні" розповідали про те, як у першу годину дії нових покарань жителю Львова виписали штрафи на 71 400 тис. гривень.
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