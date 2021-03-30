Нове ім'я та логотип. Volkswagen оголосив про ребрендинг

Німецький автовиробник взяв курс на електрокари – це відобразять в його назві

Німецький автоконцерн Volkswagen планує ребрендинг свого американського підрозділу – Volkswagen of America.

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Про це повідомили 30 березня на сайті компанії.

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Нову назву – Voltswagen of America – буде утворено від найменування одиниці вимірювання електричної напруги, вольта, не просто так. Таким чином компанія збирається зробити фокус на своїй прихильності виробництву електромобілів.

Саме ця назва використовуватиметься в рекламі, на сайті і в соцмережах американського підрозділу Volkswagen.

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На додаток до цього електрокари цього виробника випускатимуть із новим логотипом – світло-блакитного кольору з написом Voltswagen, а машини з бензиновими двигунами випускатимуть з колишнім – синім і абревіатурою VW.

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Офіційно ребрендинг компанії призначений на 3 травня.

Ймовірно, оголосити про це хотіли значно пізніше. Як повідомляє CNBC, 29 березня на сайті Volkswagen заявили про зміну назви американського підрозділу, але датою публікації було вказано 29 квітня. Пізніше цю інформацію видалили з сайту.

Нагадаємо, минулого року про зміну логотипу оголосив інший німецький автовиробник – BMW.

Крім того, в 2020 році Nissan теж показав новий логотип своєї компанії, який не змінювався останні 20 років.

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