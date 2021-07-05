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Не розженешся. Всі автомобілі в Європі обладнають системою обмеження швидкості

5 липня 2021 13:06

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Нововведення можуть стати обов'язковими вже в липні наступного року. Поки що розглядається кілька варіантів роботи системи

Система ISA може стати обов'язковою

Система ISA може стати обов'язковою / Фото: Unsplash, etsc.eu

На всіх нових автомобілях, які продаються в Європі, вже в липні 2022 року можуть з'явитися пристрої для обмеження швидкості. Йдеться про систему Intelligent Speed ​​Assistance (ISA), яка повинна примусово сповільнювати автомобіль на небезпечних ділянках.

Експерти запевняють, що це призведе до зниження аварійності та смертності. Противники такого рішення говорять про новий крок до тотального контролю над громадянами, пише Jalopnik.

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ISA працюватиме за допомогою GPS і буде розпізнавати вуличні знаки. У найбільш жорсткому варіанті роботи системи машина не зможе розігнатися вище певного порогу, скільки б водій не тиснув на акселератор. Більш м'який варіант передбачає включення звукових сигналів при перевищенні швидкості.

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Система ISA також може знижувати потужність двигуна після обмеження швидкості або ускладнювати натиснення педалі акселератора. Такі технології вже використовуються, але зараз водії можуть нейтралізувати їх, натиснувши педаль акселератора або повністю відключивши систему.

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Який саме варіант системи стане обов'язковим, поки не повідомляється.

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Нагадаємо, багато автовиробників вже встановлюють обмеження швидкості в 250 км/ч і планують посилювати ліміти. Volvo заявила про введення штучного обмеження швидкості на рівні 180 км/ч для всіх без винятку моделей. Слідом за Volvo про обмеження на рівні 180 км/ч оголосив і генеральний директор Renault Лука де Мео: вже скоро нові Renault, Dacia не зможуть розганятися швидше 180 км/ч.

До речі, кожні три хвилини на українських дорогах відбувається ДТП. У минулому році в дорожніх пригодах загинуло понад 3500 українців. Серед основних причин аварії – перевищення швидкості та водіння в нетверезому стані.

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