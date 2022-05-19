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Сподіваємось на диво? Що буде з вартістю бензину в Україні після кризи

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19 травня, 10:49
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Експерт розповів, що буде з цінами на пальне після кризи
Якими будуть ціни на бензин в Україні
Якими будуть ціни на бензин в Україні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Майбутня вартість бензину залежатиме від світових цін на нафту. Але спрогнозувати, скільки коштуватиме пальне в Україні, дуже складно.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю "Сьогодні" розповів директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

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За його словами, спрогнозувати ціни на бензин в Україні це все одно, що спрогнозувати ціни у світі. Але, на думку експерта, подальша вартість пального залежатиме від світових нафтових цін.

"Поки що вона знайшла певну точку опори, а це — орієнтовно 110 доларів за барель. Це позначка, навколо якої то вища ціна, то нижча. Навіть якщо нафта подорожчає на 20%, то бензин та дизель — на 10%. Це буде до 50 грн за літр: не 60, не 70, не 80 грн", – каже він.

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Держава більше не регулюватиме ціни на бензин

17 травня міністр економіки Юлія Свириденко повідомила, що цінове регулювання ринку пального з боку держави припинили, щоб оператори могли наситити його необхідним ресурсом.

Вона пояснила, що ціни на пальне в Україні не перевищуватимуть 58 грн за літр дизпалива та 52 грн за літр бензину. Чиновниця висловила сподівання, що АЗС не зловживатимуть ситуацією.

Але Сергій Куюн переконаний, що все буде навпаки. Він упевнений, що думка, ніби АЗС притримують запаси бензину і чекають на підвищення ціни – помилкова.

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Проблеми набагато глибші, оскільки палива імпортують набагато менше, ніж нам потрібно, що і є причиною дефіциту.

За словами директора консалтингової групи "А-95", держава має контролювати спекулянтів і не давати їм ставити надто високі ціни у кризу.

Раніше ми писали, коли бензиновій кризі прийде кінець, і розповідали, які схеми вигадали шахраї під час бензинової кризи.

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