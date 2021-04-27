На травневі в Україні здорожчає бензин: в яких областях можна заправитися дешевше

Трейдери роблять диференціацію для заможних регіонів і не дуже, щоб обсяги продажів не падали

За час травневих свят ціни на пальне можуть зрости на чотири відсотки. Тобто літр бензину здорожчає приблизно на 50 копійок, а дизельне паливо – на гривню. Які причини цього?

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Опитані новинами "Сьогодні" фахівці кажуть, що здорожчання сезонне і пов’язане з Великоднем. При цьому в областях ціни різняться.

Відео: Сьогодні

Бензин А-95 найдорожчий у Києві – 30,26 грн/л. А найдешевший у Сумській області – 28 грн.

А-92 на Луганщині коштує 29,09 грн. Також понад 28 грн/л він коштує у Києві, Донецькій, Запорізькій, Львівській областях. Тоді як на Сумщині – 27 грн.

Дизель найдорожчий у Києві – майже 30 грн/л. Натомість у Київській області ціна одна з найнижчих по країні – 27,79 грн. А найдешевший дизель – на Миколаївщині та Харківщині.

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Експерти кажуть, ціни залежать від купівельної спроможності населення. Високу вартість на Луганщині пояснюють небезпечною близькістю до лінії розмежування.

Експерт ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук пояснює:

"Оператори ринку диференціюють ціни, тому що, наприклад, 28 грн/л у Києві – це зовсім не те, що 28 за літр, наприклад, у Волинській чи Сумській області. Тому ми завжди як оператори ринку ціни диференціюємо, щоб об'єми продажів не падали".

Директор спеціальних програм науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев каже, що трейдери закупилися великими партіями нафтопродуктів за ціною, яка була на 4-6% вища, аніж на початку квітня. Тому ця різниця у 1 гривню поступово перейде у вартість пального на АЗС.

Раніше сайт "Сьогодні" писав, що в Україні зникає один з ризиків, які загрожували стабільності ринку пального – дефіцит дизеля і автогазу . Білоруські постачальники пообіцяли продати Україні стільки пального, скільки буде потрібно, навіть понад контрактів.