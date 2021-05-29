Мочанов продає легендарний Lincoln за $ 25 тис. Потрібні гроші – фото

Відомий автогонщик виставив на продаж свій легендарний автомобіль 1983 року випуску

Легендарний автогонщик, блогер, доброволець-волонтер за часів АТО Олексій Мочанов продає свій автомобіль Lincoln Mark VI. 1983 року випуску.

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Про це він написав у себе в Facebook.

За його словами, машина знаходиться у відмінному стані: "сів-поїхав" .

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"Ціна $ 25 тис. Без торгу і обміну. Потрібні гроші. Відповім в приват", – написав він.

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Нагадаємо, раніше відомий автогонщик підказав водіям, як убезпечити себе, виїжджаючи на дороги в сніг, туман і ожеледь: п'ять порад водіям від Мочанова.

Також він дав 12 порад автомобілістам, як пережити погодні негаразди з мінімальним збитком для себе і для свого "залізного коня". Найоптимальніший варіант, за його словами, це залишити автомобіль будинку, щоб розвантажити дороги.