Маршрутки не ходять, авто ламаються: жителі Черкас погрожують бунтом за "убиту" дорогу

Дорога, яка сполучає обласний центр з сусідніми селами, 30 років не бачила капітального ремонту

На одному з міських шляхів у Черкасах не можна ні проїхати, ні пройти. Жителі називають його "дорогою смерті", тому що триметрові вибоїни нищать автівки. Люди без машин майже годину мусять іти до найближчої зупинки, бо громадський транспорт перестав їздити.

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Кореспондент новин "Сьогодні" Ольга Косенко розпитала у чиновників, де ремонт?

Автівки обережно проїжджають глибокі ями, залиті водою. Водії скаржаться: один непевний маневр – і машину треба ремонтувати.

Відео: Сьогодні

Водій Микола Мартиненко скаржиться, що по дорозі неможливо проїхати, машини перевертаються і часто доводиться ремонтувати автомобіль.

Водій Олександр Коломієць розповідає, що кілька раз бився днищем, вгинав захисний щиток. Його дратує, що ц я ділянка дуже давно потребує ремонту, але нічого не робиться.

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Міська дорога сполучає Черкаси із довколишніми селами. Капітального ремонту, кажуть місцеві, тут не було вже 30 років. Подекуди вибоїни на цій ділянці дороги сягають трьох метрів завширшки. Тому тут більше не їздить жодна міська маршрутка. Перевізники пояснюють: аварійний шлях небезпечний для автобусів із газобалонним обладнанням.

"Балони знаходяться на невеликій відстані від землі. І при навантаженні, коли сідає 20-30 пасажирів, ці балони ще опускаються сантиметрів на 5. При великих ямах це може призвести до відривання балонів. І взагалі при таких випадках може не дай Бог, не дай Бог, може взірватись взагалі автобус", – розповідає водій машрутки.

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Тепер жителям передмістя, аби дістатись роботи, майже годину доводиться йти до найближчої зупинки.

"Сюди не хочуть автобуси їздити, а проходящі нас не беруть. І отак ми кожен день і ходимо. Виходжу я, наприклад, за хвилин сорок, щоб встигнути на автобус. Тому що ж тут і пройти не можна. Вже не тільки їхати, а навіть дійти на перехрестя нереально. Навіть кожного дня прання, тому що кожен день ти заляпаєшся", – скаржаться місцеві жителі.

Новини "Сьогодні" спитали відповідальних чиновників – коли відремонтують цю дорогу? Не на камеру ті кажуть: ямковий ремонт проблему не вирішить, треба капітальний – повністю змінити асфальт і зробити водостоки. А це – щонайменше 5 мільйонів гривень.

Чи знайдуть у бюджеті гроші – не знають. Та жителям уривається терпець. Обіцяють перекрити центральну міську дорогу, якщо ями на їхньому шляху скоро не залатають.

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Нагадаємо, у Черкасах жінка відсудила у комунальників понад 60 тисяч гривень компенсації за поломку авто на поганій дорозі – її машина зламалася через незакріплену кришку каналізаційного люка.

Також писалося, що жителі села Руська Поляна на Черкащині збирали гроші на капітальний ремонт дороги.

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