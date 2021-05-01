Кожен п’ятий літр бензину в Україні – фальшивка: чим "бодяга" загрожує машині

Кожен п’ятий літр бензину в Україні виявився підробкою. Експерти лякають: український паливний ринок заповнив фальсифікат. І торгують ним не лише маленькі заправки, а й великі мережі. Де купувати хороший бензин і чому на підробці втрачають навіть ті, хто машини не має?

Реклама

По це в новинах "Сьогодні" розповідає Анастасія Катаєва.

Свою машину Роман пригнав із Америки. Не нову, але в хорошому стані. Поїздив лише три місяці але останні кілька днів почав відчувати, що двигун працює нерівно, а під час розгону трапляються "провали". Слюсарі зазирають під капот і виносять вердикт: в машину заливали неякісне пальне, треба міняти свічки.

Відео: Сьогодні

Майстер цеху СТО Анатолій Лановий каже, що ремонт обійдеться щонайменше у 1500 грн. І це тільки тому, що Роман завчасно помітив проблему. У противному разі довелося б робити капітальний ремонт, а це вже 50-60, а то й 70 тис. грн.

Кожен п’ятий літр бензину в Україні – підробка, кажуть експерти.

Реклама

Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн розповідає:

"В деяких зразках ми виявили одночасне перевищення за всіма ключовими параметрами – це сірка, ароматичні бензоли, кисень, вміст спиртів. Таке поєднання параметрів у паливі неприпустиме для використання в сучасній техніці".

Причому торгують цим не лише маленькі заправки, а й великі мережі з яскравими вивісками, кавою та хот-догами, але – з трохи нижчими цінами на пальне.

Президент Нафтогазової асоціації України Неля Привалова радить:

"Ви маєте вимагати фіскальний чек. Якщо в чеку зазначено передоплата, відомість або інші якісь незрозумілі формулювання, то це означає, що цей чек не буде ніде коректно відображений, і ви як споживач є незахищені, тут вже щось не те".

Читайте також: Нелегали диктують свої правила: що відбувається на АЗС і якими будуть ціни

На АЗС можна попросити паспорти та сертифікати на пальне – їх мають видавати на вимогу клієнта. Заправки перевірила і команда "Сьогодні". На першій бачимо документи зі старими датами. На другій – прочитати бодай щось неможливо. На третій – звідки насправді береться пальне кажуть самі працівники станції. За документами пальне походить з нафтобази у Гадячі Полтавської області, а насправді його везуть з Білорусі, а в Україні лише додають присадки.

Реклама

Експерти кажуть – у нашому Гадячі великого нафтопереробного заводу нема. Лише малі нафтобази. Саме такі компанії – найбільші постачальники фальсифікату. В документах пишуть, що виробляють розчинники. І далі за різними схемами збувають усе на заправки як бензин.

"Пальне це бодяжне – воно проходить через ряд фіктивних підприємств, потім йде на заправку. Або це зовсім "чорна" схема, коли на заправці взяли кеш, не провели по касі, і цим кешем розплатилися за такий же "чорний" бензовоз цього пального", – каже Сергій Куюн.

Експерти кажуть: боротися із заправками сенсу нема. Давати бій треба самим заводам і "чорним" схемам із розчинниками. І якомога швидше, бо ж від цих оборудок втрачають не лише водії, а й держбюджет – понад 20 млрд грн на рік.

Нагадаємо, Кабінет міністрів і Нафтогазова асоціація оголосили війну нелегальним АЗС, але водії не помітили зниження цін.