Які авто вибирають в Україні? ТОП-10 марок

У 2021 році українські номери отримали 103,3 тис. нових легкових автомобілів

Перше місце в рейтингу завоювала Toyota / Фото: Колаж: Сьогодні

У грудні придбали та зареєстрували рекордну кількість нових легкових автомобілів – 10,5 тис. штук.

Як передає "Укравтопром" порівняно з минулим роком грудневий ринок зріс на 7%.

Реклама

2021 року українські номери отримали 103,3 тис. нових легкових автомобілів, що на 21% більше за показник 2020 року.

/ Фото: скріншот

Лідери продажів у 2021 році

Перше місце у рейтингу виборола Toyota – 15 232 авто отримали свої реєстраційні номери, що на 14% більше, ніж у 2020 році. Найпопулярнішою моделлю став компактний кросовер Toyota RAV-4 – 6066 реєстрацій.

Реклама

На другому місці Renault – 13 475 шт. Цього року продали на 6% менше автомобілів. Лідером марки був Renault Duster – 5602 реєстрації.

Третє місце у Kia – 9138 шт. Це на 50% більше, ніж минулого року. Найпопулярніша модель – Sportage, таке авто купили 7124 українців

На четвертому місці Skoda – 6172 авто цієї марки. Цього року таких авто продали на 22% більше, ніж минулого року. Найпопулярнішою стала модель Kodiaq -1628 шт.

Реклама

Замикає п'ятірку найкращих Nissan – 4815 реєстрацій (+26%). Серед них найпопулярніший Qashqai – 2264 шт. за рік.

У ТОП-10, також, потрапили:

Hyundai – 4797 шт. (+19%);

– 4797 шт. (+19%); Chery – 4653 шт. (+136%);

– 4653 шт. (+136%); Mitsubishi – 4220 шт. (+76%);

– 4220 шт. (+76%); Volkswagen – 4120 шт. (+12%);

– 4120 шт. (+12%); Suzuki – 3769 шт. (+27%).

Українці купують і електрокари

Українці у листопаді придбали 905 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Порівняно з минулим роком показник зріс на 76%.

Найпопулярнішим у країні легковим електромобілем став Nissan Leaf. Related Articles – 178 автомобілів.

На другому місці – Tesla Model 3 – 64 авто.

На третьому місці Chevrolet Bolt – 46 машин.

Четвертим став Volkswagen e-Golf – 43 шт.

На п'ятому місці одразу дві моделі Renault Zoe та Tesla Model S – 38 реєстрацій.

Раніше ми повідомляли, що стало відомо, які автомобілі найчастіше купували українці у листопаді 2021 року. За місяць українці встигли придбати та зареєструвати 8,7 тис. нових легковиків.

Нагадаємо, що автоексперт Олександр Товстоног пояснив, що на подорожчання уживаних автомобілів впливає ситуація на новому ринку – все взаємопов'язане.