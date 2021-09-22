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Європейська практика: вантажівки важче 12 тонн платитимуть за користування деякими дорогами

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
22 вересня, 16:06
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Уряд підтримав законопроект, згідно з яким, вантажівки понад 12 тонн платитимуть за користування деякими дорогами.
Вантажівки понад 12 тон будуть користуватися деякими дорогами платно
Вантажівки понад 12 тон будуть користуватися деякими дорогами платно / Фото: Колаж: Сьогодні

Вантажні автомобілі із вагою понад 12 тонн сплачуватимуть за користування дорогами державного значення.

Про підтримання урядом відповідного законопроекту на засіданні 22 вересня повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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Проект закону є частиною із плану заходів для виконання Угоди про асоціацію із Євросоюзом.

За словами прем'єра, це є практикою абсолютної більшості європейських країн.

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Шмигаль наголосив, що українські дороги будуються переважно за гроші платників податків, а найбільше навантаження отримують саме від вантажівок.

"Тому для них пропонується встановити оплату за користування дорогами загального користування. Кошти з вантажівок будуть консолідуватися в державному дорожньому фонді — це буде додатковий ресурс для створення якісно нової інфраструктури для всіх", – написав політик.

Велике будівництво

Цьогоріч 82% українців помітили покращення якості та збільшення кількості доріг, свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг"

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Також, 41% опитаних вважає, що під час президентства Зеленського було збудовано та відремонтовано більше доріг, ніж за часи будь-якого іншого президента.

Натомість 33% вважають, що таке покращення – заслуга місцевої влади.

20 вересня стало відомо, що у Дніпропетровській області побудують унікальну дорогу-естакаду через річку Орель.

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