Європейська практика: вантажівки важче 12 тонн платитимуть за користування деякими дорогами

Вантажні автомобілі із вагою понад 12 тонн сплачуватимуть за користування дорогами державного значення.
Про підтримання урядом відповідного законопроекту на засіданні 22 вересня повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Проект закону є частиною із плану заходів для виконання Угоди про асоціацію із Євросоюзом.
За словами прем'єра, це є практикою абсолютної більшості європейських країн.
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Шмигаль наголосив, що українські дороги будуються переважно за гроші платників податків, а найбільше навантаження отримують саме від вантажівок.
"Тому для них пропонується встановити оплату за користування дорогами загального користування. Кошти з вантажівок будуть консолідуватися в державному дорожньому фонді — це буде додатковий ресурс для створення якісно нової інфраструктури для всіх", – написав політик.
Велике будівництво
Цьогоріч 82% українців помітили покращення якості та збільшення кількості доріг, свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг"
Також, 41% опитаних вважає, що під час президентства Зеленського було збудовано та відремонтовано більше доріг, ніж за часи будь-якого іншого президента.
Натомість 33% вважають, що таке покращення – заслуга місцевої влади.
20 вересня стало відомо, що у Дніпропетровській області побудують унікальну дорогу-естакаду через річку Орель.