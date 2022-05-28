Газу немає, а бензин втридорога: що відбувається на WOG, ОККО, Shell та UPG

Розповідаємо, яка ситуація з наявністю та вартістю бензину на провідних українських заправках

Дефіцит пального відчувається ще дужче / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Майже на всіх українських заправках 28 травня спостерігається нехватка газу, а вартість бензину значно вища, ніж, приміром, тих же два тижні тому.

"Сьогодні" розповість вам, скільки коштує пальне на провідних українських заправках.

Реклама

За даними AutoRia, вартість пального на OKKO:

А-95 + – 52 грн;

А-95 – 51 грн;

А-92 – 57 грн;

газ — 39,39 грн.

Ціна на WOG:

А-95 + – у наявності немає;

А-95 – 51 грн;

А-92 – у наявності немає;

ДП – 57 грн;

газ — у наявності немає.

Ціна на UPG:

Реклама

А-95 + – у наявності немає;

А-95 – 48 грн;

А-92 – у наявності немає;

ДП – 56 грн

газ —у наявності немає.

Ціна на Shell:

А-95 + – у наявності немає;

А-95 – 50,99 грн;

А-92 – у наявності немає;

ДП – 42,31 грн;

газ — у наявності немає.

Чи реально 100 грн за літр?

Раніше редакція "Сьогодні" розпитала заступника директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадія Рябцева про те, чого очікувати на ринку пального найближчим часом. Експерт переконаний, що держава зробила гірше для українців, коли скасувала регулювання цін.

За його словами, тепер трейдерів нічого не стримує і ціна за пальне може бути будь-якою, навіть 100 грн/л. Вони не сплачують податків, крім 7% ПДВ, ніхто не контролює ані ціну, ані якість, ані безпечність продукції.

Реклама

Цінова конкуренція на ринку також відсутня. Зараз оператори везуть ресурс фактично з одного джерела – через західний кордон. Спекуляцій, торгівлі поза касовими апаратами й різноманітних схем на ринку також побільшає.

З огляду на дефіцит пального, зростання цін слід очікувати не лише на АЗС, а й взагалі скрізь. Насамперед це стосується сфери громадського транспорту й продуктів першої необхідності, які напряму залежать від перевезень та пального.

Раніше ми писали, яких шахрайських схем на заправках потрібно остерігатися українцям, а також розповідала, що таке бензин M95, який зараз так зацікавив інтернет-користувачів і де його купити в Україні.