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Ще один автогігант відмовився від виробництва Apple Car

15 лютого, 10:58

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

У японській компанії не хочуть змінювати свій підхід до випуску автомобілів

Автовиробник Nissan Motor не випускатиме електромобілі Apple Car. Компанія Apple зверталася до автовиробника, але переговори вийшли короткими і навіть не дійшли до вищого керівництва. Про це стало відомо після того, як в Hyundai-Kia також повідомили про зрив переговорів з Apple.

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Такими даними джерел в своєму розпорядженні Financial Times.

Уточнюється, що Apple хотіла, щоб Nissan випускав електромобілі саме під брендом Apple. Це знизило б роль автовиробника до постачальника обладнання.

Apple Car

Apple Car / Фото: gagadget.com

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Аналітики вважають, що Nissan, яка співпрацює з Renault і Mitsubishi Motors, була б підходящим партнером для Apple. Японська компанія є піонером у виробництві електромобілів після випуску Leaf в 2010 році.

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Крім цього, у Nissan є вільні виробничі потужності в США після того, як компанія почала фокусуватися на прибутковості, а не на обсягах.

Але в самому Nissan заявляють, що не стали б "змінювати спосіб виробництва автомобілів".

Нагадаємо, незважаючи на безліч чуток, аналітики підрахували, що Apple Car випустять не раніше 2023-2025 року.

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переговори Apple угода Nissan електромобілі
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