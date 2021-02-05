Експлейнер. Як розрахувати пенсійний збір при реєстрації авто

Українці при першій реєстрації легкових авто повинні платити пенсійний збір (офіційно – збір на обов'язкове державне пенсійне страхування).
Що потрібно знати про цей збір та як він розраховується, роз'яснили в Пенсійному фонді України (ПФУ). Сайт "Сьогодні" вибрав головне.
Збір сплачують і фізичні особи, і підприємства всіх форм власності.
Платити потрібно, тільки якщо це перша реєстрація авто.
Читайте також: Кабмін змінив порядок реєстрації та зняття автомобілів з обліку (документ)
Розмір збору становить 3-5% і залежить від вартості самого автомобіля:
- 3% – якщо вартість не більш 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня звітного року. В 2021-му це – 374 550 грн.
- 4% – від 166 до 290 розмірів прожиткового мінімуму. В 2021 році – 374 551 – 658 300 грн.
- 5% – понад 290 розмірів прожиткового мінімуму. Тобто від 658: 301 грн в 2021 році.
Вартість автомобіля може визначатися за такими документами (список не повний):
- договір купівлі-продажу;
- довідка-рахунок торговельної організації;
- довідка митної служби;
- акт експертної оцінки вартості автомобіля.
Нагадаємо, за 2021 рік прожитковий мінімум зросте на 9,3% для всіх соціально-демографічних груп. Зокрема, загальний показник збільшиться на 204 грн – з 2189 до 2393 грн.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк