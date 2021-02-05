Русский
$ 27,89
33,45
  1. Економічні новини
  2. Авто новини

Експлейнер. Як розрахувати пенсійний збір при реєстрації авто

5 лютого, 15:42

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Для визначення суми знадобляться дані про вартість автомобіля

Українці при першій реєстрації легкових авто повинні платити пенсійний збір (офіційно – збір на обов'язкове державне пенсійне страхування).

Реклама

Що потрібно знати про цей збір та як він розраховується, роз'яснили в Пенсійному фонді України (ПФУ). Сайт "Сьогодні" вибрав головне.

Збір сплачують і фізичні особи, і підприємства всіх форм власності.

Платити потрібно, тільки якщо це перша реєстрація авто.

Читайте також: Кабмін змінив порядок реєстрації та зняття автомобілів з обліку (документ)

В тренді
Курс долара в Україні просів нижче психологічної позначки
Реклама

Розмір збору становить 3-5% і залежить від вартості самого автомобіля:

  • 3% – якщо вартість не більш 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня звітного року. В 2021-му це – 374 550 грн.
  • 4% – від 166 до 290 розмірів прожиткового мінімуму. В 2021 році – 374 551 – 658 300 грн.
  • 5% – понад 290 розмірів прожиткового мінімуму. Тобто від 658: 301 грн в 2021 році.
Відео: ПФУ

Вартість автомобіля може визначатися за такими документами (список не повний):

  • договір купівлі-продажу;
  • довідка-рахунок торговельної організації;
  • довідка митної служби;
  • акт експертної оцінки вартості автомобіля.

Нагадаємо, за 2021 рік прожитковий мінімум зросте на 9,3% для всіх соціально-демографічних груп. Зокрема, загальний показник збільшиться на 204 грн – з 2189 до 2393 грн.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

податки авто регістрація автомобілі пенсійний збір легкові автомобілі розмір

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Ціни на пальне зірвалися з
Ціни на пальне зірвалися з "якоря", на скільки вони ще зростутьАвто
Заправити авто стане ще дорожче: скільки заплатимо за літр бензину та дизеля
Заправити авто стане ще дорожче: скільки заплатимо за літр бензину та дизеляАвто
Обережно, шахраї! Водії в Україні отримують липові протоколи про штрафи
Обережно, шахраї! Водії в Україні отримують липові протоколи про штрафиАвто
В Україні злітають ціни на автогаз: скільки платять водії
В Україні злітають ціни на автогаз: скільки платять водіїАвто
Цифра дня. В Україні обвалилися продажі нових авто
Цифра дня. В Україні обвалилися продажі нових автоАвто
Українці стали активніше купувати авто для бізнесу: ТОП-5 марок
Українці стали активніше купувати авто для бізнесу: ТОП-5 марокАвто

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти