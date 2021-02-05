Експлейнер. Як розрахувати пенсійний збір при реєстрації авто

Для визначення суми знадобляться дані про вартість автомобіля

Українці при першій реєстрації легкових авто повинні платити пенсійний збір (офіційно – збір на обов'язкове державне пенсійне страхування).

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Що потрібно знати про цей збір та як він розраховується, роз'яснили в Пенсійному фонді України (ПФУ). Сайт "Сьогодні" вибрав головне.

Збір сплачують і фізичні особи, і підприємства всіх форм власності.

Платити потрібно, тільки якщо це перша реєстрація авто.

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Розмір збору становить 3-5% і залежить від вартості самого автомобіля:

3% – якщо вартість не більш 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня звітного року. В 2021-му це – 374 550 грн.

4% – від 166 до 290 розмірів прожиткового мінімуму. В 2021 році – 374 551 – 658 300 грн.

5% – понад 290 розмірів прожиткового мінімуму. Тобто від 658: 301 грн в 2021 році.

Відео: ПФУ

Вартість автомобіля може визначатися за такими документами (список не повний):

договір купівлі-продажу;

довідка-рахунок торговельної організації;

довідка митної служби;

акт експертної оцінки вартості автомобіля.

Нагадаємо, за 2021 рік прожитковий мінімум зросте на 9,3% для всіх соціально-демографічних груп. Зокрема, загальний показник збільшиться на 204 грн – з 2189 до 2393 грн.

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