Дорожчає на очах! Як змінилася вартість бензину на АЗС WOG, ОККО, Shell и UPG

18 червня на українських АЗС відносно стабільна ситуація. Хоч, як і раніше, більшість не має А-95+ та А-92, однак газ в наявності є. Згладжує ситуацію і факт того, що один з видів пального зменшився у ціні.
Про це свідчать дані AutoRia.
Так, 18 червня середня вартість А-95+ становить 52 грн, що у підсумку нижче на 29 коп. Вартість А-95 становить 50,77 грн (порівняно з 17 червня зріс на 47 коп.), ціна на А-92 не змінилася, ДП – 56,62 грн (зросла на 0,03 грн), газ коштує 42,50, що на 75 коп. вище попереднього дня.
Загалом ситуація на заправках має такий вигляд:
|АЗС і вид пального
|АЗС ОККО
|АЗС WOG
|АЗС UPG
|АЗС Shell
|А-95 +
|52 грн
|-
|-
|-
|А-95
|51 грн
|51 грн
|48,90 грн
|50,99 грн
|А-92
|-
|-
|-
|-
|ДП
|57 грн
|57 грн
|56
|57,99 грн
|газ
|42 грн
|-
|-
|-
Зауважимо, що за тиждень вартість А-95, приміром, на АЗС Shell виросла з 45,68 грн до 50,99 грн.
Вартість бензину суттєво зросте
Кінець 2022 року може спровокувати зростання вартості бензину, а каталізатором цього стане зростання цін на нафту до 140 доларів за барель.
Так, водії в усьому світі, спостерігаючи за стрімким зростанням цін на пальне, вже переглядають свої бюджети на повні баки. Адже після нападу РФ на Україну ціни в ЄС на дизельне пальне та бензин неодноразово підвищувалися до більш ніж 2 дол. за літр.
Однак раніше водії платили, за даними Європейської комісії, менше 1,50 долара.
Раніше ми писали, що поглиблює бензинову кризу в Україні, а також розповідали, чим голова Оператора ГТС України пропонує замінити дизель і бензин для важкої техніки.