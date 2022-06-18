Дорожчає на очах! Як змінилася вартість бензину на АЗС WOG, ОККО, Shell и UPG

Розповідаємо, що відбувається з наявністю та вартістю бензину на українських заправках

На більшості АЗС дефіциту бензину не спостерігається / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

18 червня на українських АЗС відносно стабільна ситуація. Хоч, як і раніше, більшість не має А-95+ та А-92, однак газ в наявності є. Згладжує ситуацію і факт того, що один з видів пального зменшився у ціні.

Про це свідчать дані AutoRia.

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Так, 18 червня середня вартість А-95+ становить 52 грн, що у підсумку нижче на 29 коп. Вартість А-95 становить 50,77 грн (порівняно з 17 червня зріс на 47 коп.), ціна на А-92 не змінилася, ДП – 56,62 грн (зросла на 0,03 грн), газ коштує 42,50, що на 75 коп. вище попереднього дня.

Загалом ситуація на заправках має такий вигляд:

АЗС і вид пального АЗС ОККО АЗС WOG АЗС UPG АЗС Shell А-95 + 52 грн - - - А-95 51 грн 51 грн 48,90 грн 50,99 грн А-92 - - - - ДП 57 грн 57 грн 56 57,99 грн газ 42 грн - - -

Зауважимо, що за тиждень вартість А-95, приміром, на АЗС Shell виросла з 45,68 грн до 50,99 грн.

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Вартість бензину суттєво зросте

Кінець 2022 року може спровокувати зростання вартості бензину, а каталізатором цього стане зростання цін на нафту до 140 доларів за барель.

Так, водії в усьому світі, спостерігаючи за стрімким зростанням цін на пальне, вже переглядають свої бюджети на повні баки. Адже після нападу РФ на Україну ціни в ЄС на дизельне пальне та бензин неодноразово підвищувалися до більш ніж 2 дол. за літр.

Однак раніше водії платили, за даними Європейської комісії, менше 1,50 долара.

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Раніше ми писали, що поглиблює бензинову кризу в Україні, а також розповідали, чим голова Оператора ГТС України пропонує замінити дизель і бензин для важкої техніки.