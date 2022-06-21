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Має знати кожен водій: які важливі зміни ввели для українців у Швейцарії

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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21 червня, 09:01
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Розповідаємо, які пільги діють для українських водіїв, що тимчасово приїхали до Швейцарії через збройну агресію РФ
Які правила діють для водіїв у Швейцарії
Які правила діють для водіїв у Швейцарії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну багато наших громадян евакуювалися за кордон на власних авто. І багато країн запровадили зміни для водіїв, щоб спростити їм умови перебування.

"Сьогодні" з посиланням на Інтеграційний центр SEEP пояснюють, які вимоги до українських водіїв діятимуть у Швейцарії до 2023 року.

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Які правила діють

Українці, що евакуювалися до Швейцарії, можуть отримати статус захисту "S". Це дає право на проживання в країні строком на 1 рік з можливістю продовження. Для них і діють різні пом'якшення.

Загалом щоб в'їхати на територію країни з українськими номерами, потрібно мати "Зелену карту". Ми вже розповідали, що таке "Зелена карта", і як її отримати в різних країнах. Якщо ж її немає, то потрібно укласти прикордонне страхування. Його у Швейцарі можна оформити на митниці.

У тих водіїв, у яких є чинне посвідчення водія, і в якому всі дані продубльовані латиницею, є право користуватися ним до закінчення терміну дії. Коли цей термін закінчиться, водієві потрібно обміняти це посвідчення на документ швейцарського зразка.

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Якщо такий документ є у цифровому вигляді, то у нього така ж сила, як і у фізичного. І діє таке ж правило: коли закінчується термін дії, його треба обміняти на швейцарський варіант.

Якщо людина втратить посвідчення водія і через це не зможе його пред'явити, то місцева влада може надати їй такі права, але якщо будуть виконані певні умови. Для приватних поїздок потрібне таке:

  • українське посвідчення водія, яке підтверджується документами (наприклад, свідоцтво про складання іспиту з водіння, довідка з роботи водієм тощо);
  • успішно складений іспит з водіння.

Для роботи на службових автомобілях, вантажівках, фургонах або таксі, зареєстрованих у Швейцарії, необхідно мати такі документи:

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  • українське посвідчення водія, яке підтверджується документами (наприклад, свідоцтво про складання іспиту з водіння, довідка з роботи водієм тощо);
  • успішно складений іспит з водіння та теорії;
  • медичне обстеження.

А от ті українці, які хочуть здійснювати комерційні пасажирські або вантажні перевезення з використанням автотранспортних засобів категорій C або D, але не можуть пред'явити ліцензію або посвідчення водія, повинні надати підтвердження про проходження навчання відповідно до статті 4 чинної у Швейцарії Постанови про посвідчення водія (CZV), а також надати трудовий договір з роботодавцем.

Українських водіїв в Європі чекають кардинальні зміни

Як ми розповідали раніше, у Польщі для водіїв змінили правила. По-перше, з 17 червня страхові компанії отримали доступ до штрафів, після чого страхові тарифи залежатимуть від кількості та масштабу правопорушень.

По-друге, з 6 липня у Польщі вимагатимуть кілька обов'язкових систем у нових автомобілях. Кожен автомобіль, щоб отримати дозвіл, повинен мати встановлені передові електронні системи:

  • ISA (інтелектуальний помічник швидкості) - це пристрій, що відстежує швидкість водіння, а в найсучасніших версіях може навіть автоматично знижувати швидкість;
  • чорна скринька - вона схожа на пристрої, що встановлюють у літаках для запису багатьох елементів, наприклад швидкості, використання гальма, ременів безпеки або роботи подушок безпеки. Це допомагає встановити причини аварії.

Ми також розповідали про те, чому і на який транспорт масово переходять українці, і що буде з бензином в Україні, і до чого готуватися водіям.

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