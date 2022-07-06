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Має знати кожен водій: як не втратити можливість їздити на власному авто

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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6 липня, 14:18
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Розповідаємо, що може статися з номерними знаками, і куди і з чим треба звертатися, щоб їх повернути
Що робити, якщо номерні знаки втрачені
Що робити, якщо номерні знаки втрачені / Фото: Getty Images, , Колаж: Сьогодні

З водіями час від часу можуть траплятися різні ситуації, коли втрачаються важливі документи тощо, і люди не знають, куди звертатися для вирішення таких проблем. Наприклад, номерні знаки можуть бути втрачені за різних обставин.

На порталі Міністерства внутрішніх справ України пояснили, як повернути номери, і які документи для цього потрібні.

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Що треба робити

Номерні знаки можуть вкрасти, або бути пошкодженими через різні причини. Наприклад, під час повномасштабної війни деякі водії втратили номери через бойові дії. Однак повернути їх можна у сервісних центрах МВС.

Звернутися можна до будь-якого центру, і подати треба такі документи:

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  • паспорт громадянина України (якщо ви подасте ID-картку без відомостей про реєстрацію місця проживання у безконтактному електронному носії, то разом з паспортом треба подати довідку про реєстрацію місця проживання);

Замість паспорта можна подати також один із цих документів: тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист.

  • ідентифікаційний код власника транспортного засобу;
  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
  • у разі крадіжки – довідку про втрату номерних знаків, видану в відділенні Національної поліції;
  • у разі втрати – письмове пояснення обставин втрати документу.

Якщо номери втратила не фізична особа, а юридична, то подати також треба акт службового розслідування. Врешті транспортний засіб треба передати на експертний огляд.

Після цього адміністратор сервісного центру МВС вносить інформацію до бази даних АІС "Номерний знак" і проводить перереєстрацію транспортного засобу. Замість утрачених або непридатних для користування номерних знаків на підставі заяви власника або його представника видаються нові свідоцтво про реєстрацію та номерні знаки.

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Знайдені номерні знаки після видачі нових вважаються недійсними і здаються до сервісних центрів МВС.

Що станеться з бензиновою кризою у серпні

Раніше ми розповідали, що водіям не варто розслаблятися через послаблення бензинової кризи. За словами директора Консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна, навіть таке покращення не означає, що криза більше не буде поглиблюватись.

Причина в тому, що з серпня по жовтень в Україні тривають жнива. І коли вони почнуться, то навантаження на транспортну інфраструктуру збільшиться. До того ж в країні триває війна, і непередбачувані чинники можуть також сильно впливати на бензинову кризу. Експерт наголосив, що російський ворог тримає "на прицілі" нашу нафтову інфраструктуру. Зокрема, нещодавно були нові удари по нафтопереробних заводах. І передбачити, чи будуть вони знову, неможливо.

"Сьогодні" також писали, які ліміти діють на заправках UPG, WOG, "БРСМ-Нафта" і OKKО. Ми також розробили тест для водіїв і не тільки, що дозволить швидко й весело перевірити ваші знання про ПДР.

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