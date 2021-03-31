До 100 км не розженешся: у Києві заборонили підняти ліміт швидкості на дорозі

Місто не може дозволити собі ризикувати життям киян, кажуть чиновники

Із 1 квітня у Києві не дозволять традиційно підняти швидкість руху до 80 км/год на 17 вулицях, оскільки жодна з них не відповідає необхідним критеріям.

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Про це повідомляє пресслужба Київміськдержадміністрації.

Директор КП "Центр організації дорожнього руху" Віктор Черній заявив, на цих вулицях фіксують високий рівень аварійності та тяжкості наслідків ДТП. Окрім того, на вулицях дозволений велосипедний рух, а проти підвищення дозволеної швидкості руху виступає велоспільнота.

Вздовж таких вулиць розміщені заклади масового відвідування громадян, зупинки громадського транспорту (без заїзних кишень) тощо.

"Тут варто взяти до уваги, що КУАП передбачає відповідальність лише при перевищенні встановленої швидкості руху більше, аніж на 20 км/год. Ще 2 км/год є технічною похибкою, яка не враховується при фіксації швидкості відповідним обладнанням. Отже фактично мова іде про дозвіл рухатися із швидкістю до 102 км/год у населеному пункті", – розповів Черній.

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За його словами, на ці вулиці припадає третина усіх загиблих (182 людини) і п’ята частина всіх травмованих (1789 чоловік) у ДТП в Києві за 3,5 роки.

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Чиновник нагадав, що в європейських країнах існує тенденція до зниження дозволеної швидкості руху на вулицях міст до 30 км/год.

"Місто не може дозволити собі ризикувати життям киян та піднімати дозволену швидкість руху, коли умови для цього відсутні", – резюмував Черній.

Нагадаємо, за п'ять місяців роботи камер автоматичної відеофіксації на дорогах кількість порушень ПДР знизилася на 30%.

Також писалося, що за минулий рік в Україні в ДТП загинуло понад 3,5 тисячі чоловік.

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