"Дія" підтягує не всі документи. Чому деякі водії лишилися за бортом

Що робити, якщо техпаспорт не став електронними, пояснив міністр цифрової трансформації Федоров

Деяким автолюбителям потрібно вручну внести техпаспорт до системи / Фото: Сьогодні, Міністерство цифровий трансформації

Додаток електронних держпослуг "Дія" має автоматично відображати документи водія – права і техпаспорт на авто. Але не у всіх автолюбителів вийшло "загнати" в систему техпаспорти. Проблеми виникають у тих, хто отримував документи раніше 2013-2014 років. Їхні дані просто пройшли повз держреєстрів. При цьому оформити електронні документи можна вручну.

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Про це розповів віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров та інтерв'ю "Сьогодні".

"Електронний реєстр транспортних засобів почав створюватися в 2013-2014 році. Тоді кинули клич всім центрам МВС, щоб вони інтегрували до цієї системи всі реєстри, які раніше вели в паперовому вигляді або в інших електронних системах. Але під час інтеграції сталася неймовірна кількість помилок... Якщо немає даних в "Дія" – це означає, в реєстрі немає вашого авто. Тобто ви їздите на автомобілі, але держава його не бачить... Якщо щось трапиться з автомобілем, ви ніяк не доведете, що він у вас був", – пояснив Федоров.

Він уточнив, що всі нові техпаспорти одразу з'являються в системі.

Як внести техпаспорт у "Дію"

Федоров рекомендує всім водіям, у яких техпаспорта не відображаються в "Дії", пройти верифікацію. Це робиться через безкоштовний сервіс – "Кабінет водія" на сайті МВС.

Для цього потрібно:

авторизуватися через BankID або через електронний підпис;

сфотографувати техпаспорт і відправити його.

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Команда, яка проводить верифікацію, внесе дані в реєстр.

"Конверсія верифікації дуже висока... Приблизно 70 документів зі 100 додають до реєстру. А по решті потрібно прийти фізично. Але цей відсоток з кожним вдень все менше і менше", – додав Федоров.

Нагадаємо, раніше про українцям дозволили перевіряти водійські права онлайн. Будь-хто може перевірити, чи видавався документ, а також побачити всі відкриті категорії. Для отримання цієї інформації потрібно знати тільки серію та номер посвідчення водія.

А про те, скільки ми витрачаємо, поки стоїмо в пробках, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":