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Цифри в чеку неприємно здивують: який сюрприз на заправці може статися для водія

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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7 липня, 10:07
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Розповідаємо, скільки насправді пального може вмістити автомобіль, і чому для деяких водіїв це може стати сюрпризом
Скільки насправді бензину може вміститися в бак
Скільки насправді бензину може вміститися в бак / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні триває бензинова криза, і водії особливо звертають увагу на ціни та кількість купленого пального. Однак в таких умовах може стати сюрпризом те, що залити повний бак означає більше, ніж водій очікував.

Що і чому може трапитись на заправці, розповіли у мережі АЗС UPG.

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Причина в об'єму бензобака

Трапляються ситуації, коли водій просить залити повний бак, знаючи його об'єм за технічними характеристиками. Але в підсумку на АЗС заливають більше. Так, у чеку значно збільшується ціна, на що покупець не розраховував взагалі.

А проблема в тому, що паспортний і реальний об'єм бензобака не збігаються. Експерти кажуть, що автомобілі, де технічні характеристики бензобака збігаються з реальними об'ємами, трапляються дуже рідко.

"Наприклад, якщо по паспорту вказано об'єм резервуару 45 л, то і відстріл пістолета може відбутись при такому ж числі. Але це не означає, що в бак не вміститься більше бензину. Туди може увійти 5, 10, а то і 15 л до того, як пальне стане витікати з горловини", – ідеться в повідомленні.

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Найчастіше неспівпадіння номінального від фактичного об'єму зустрічаються в автомобілях європейського виробництва. Воно може коливатися від 20 до 25%. Менша різниця є в авто японського, корейського та американського виробництва.

Як повернути номерні знаки

Номерні знаки можуть вкрасти, або бути пошкодженими через різні причини. Наприклад, під час повномасштабної війни деякі водії втратили їх через бойові дії. Однак повернути номери можна у сервісних центрах МВС.

Звернутися можна до будь-якого центру, і подати треба такі документи:

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  • паспорт громадянина України (якщо ви подасте ID-картку без відомостей про реєстрацію місця проживання у безконтактному електронному носії, то разом з паспортом треба подати довідку про реєстрацію місця проживання);
  • ідентифікаційний код власника транспортного засобу;
  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
  • у разі крадіжки – довідку про втрату номерних знаків, видану у відділенні Національної поліції;
  • у разі втрати – письмове пояснення обставин втрати документа.

Після всіх необхідних процедур транспортний засіб перереєструють і власнику видадуть нові номери.

Ми писали і про те, яке пальне різко подешевшало на АЗС, і що відбувається з лімітами на купівлю бензину.

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