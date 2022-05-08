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Ціни зростають: скільки коштує бензин на ОККО, WOG, "БРСМ" та "Укрнафті"

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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8 травня, 14:33
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Розповідаємо, які ціни на українських АЗС 8 травня
На одних АЗС ціни помірні, на інших досить високі
На одних АЗС ціни помірні, на інших досить високі / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Ситуація з пальним в Україні залишається досить складною: на АЗС спостерігається дефіцит пального, черги за бензином та високі ціни на нього.

"Сьогодні" розкажуть вам, яка вартість пального на популярних заправках та які черги до них.

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За даними AutoRia, вартість пального на OKKO та WOG:

  • А-95 + – у наявності немає;
  • А-95 – 37,68 грн;
  • А-92 – у наявності немає;
  • ДП – 42,63 грн;
  • газ — 31,97 грн.

Ціна на АЗС "Укрнафта":

  • А-95 + – у наявності немає;
  • А-95 – 37,68 грн;
  • А-92 – 36,68 грн;
  • ДП – 42,63 грн;
  • газ — 31,37 грн.

Однак дані на сайті говорять одне, а в реальності на табло заправка виставила вартість 60 грн за літр А-95. Відповідно клієнтів до цієї заправки не було зовсім, на відміну від ситуації з WOG, де 7 травня ледь не у всіх областях вишикувались довжелезні черги.

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Ціна на АЗС "БРСМ":

  • А-95 + – у наявності немає;
  • А-95 – у наявності немає;
  • А-92 – у наявності немає;
  • ДП – 44,74 грн;
  • газ — 33,29 грн.

Дефіцит пального

Наприкінці квітня уряд підвищив граничні торговельні надбавки, що одразу спричинило підняття цін на пальне в мережах АЗС. Найбільше відчули подорожчання клієнти мереж WOG, ОККО і "Укрнафта".

Через нестачу пального мережі заправок ввели обмеження на об’єм, який можуть продати в одні руки. До 10 літрів продають клієнтам WOG за умови наявності їхньої картки лояльності PRIDE.

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Водії можуть отримати до 10 літрів пального PULLS 95 та PULLS Diesel на ОККО, якщо мають картку Fishka. Якщо такої картки немає, то продають максимум п'ять літрів пального. У такий спосіб намагаються приберегти бензин і дизель для захисників, медиків та служб критичної інфраструктури.

Директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн зауважив, що на фоні бензинової кризи з’явилися нові види шахрайства. Одна з найбільш поширених схем – купівля талонів з рук, які виявляються недійсними.

Ще одна проблема – змішування пального. Вона існувала і раніше, оскільки деякі люди намагалися обійти податки. Проте тепер якість такого пального погіршилась, бо немає необхідних компонентів.

Раніше ми розповідали, як в Україні намагатимуться уникнути дефіциту пального – Міністерство енергетики вже веде перемовини з європейськими партнерами. Також ми писали, як українці торгують місцями у чергах до АЗС.

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