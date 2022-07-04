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Ціни на популярний вид пального летять у прірву – де найдешевше

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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4 липня, 14:12
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Розповідаємо, які ціни виставили українські заправки 4 липня і з чим це пов'язано
Ціни на автогаз в Україні різко пішли вниз
Ціни на автогаз в Україні різко пішли вниз / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Роздрібні мережі автозаправних станцій знову знизили ціни на автомобільний газ.

Про це йдеться у щоденному моніторингу консалтингової групи "А-95" для видання Enkorr.

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Найбільше знизила ціну запорізька мережа ZOG, там автогаз подешевшав одразу на 5 грн і коштує 37 грн/л.

Мережа SOCAR просить за літр 37,98 грн/л, там пальне подешевшало на 2 грн, так само ціна знизилась і на АЗС "Нефтек" та "Авантаж", – до 39,99 та 35,95 грн/л.

На дніпропетровській мережі VostokGaz вартість впала на 3,5 грн – до 37,39 грн/л.

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На 1 грн знизили ціну такі мережі:

  • "Укргазвидобування" – 38 грн/л;
  • Mango – 39,49 грн/л;
  • Rodnik – 36,99 грн/л.

У понеділок, 4 липня, середня ціна автогазу в Україні склала 38,18 грн/л.

У консалтинговій групі таке зниження цін пояснюють збільшенням обсягів постачання автогазу в Україну й збалансуванням попиту на нього.

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Що буде з бензиновою кризою в липні?

Раніше експерти "Сьогодні" розповіли, що за останні кілька тижнів ситуація на українських АЗС змінювалася різноспрямовано і у липні ситуація з бензином має покращитися.

Директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн розповів, що на початку місяця ціни на пальне можуть знизитись одразу на 1-2 грн за літр, але розслаблятися зарано.

Куюн наголосив, що ситуація залишатиметься досить хиткою. Він вважає, що напруженість зберігатиметься до жовтня, доки не скінчиться високий сезон споживання.

"Сьогодні" раніше писали, що відбувається з лімітами на купівлю пального на АЗС і розповідали, які зміни для водіїв запровадила популярна мережа заправок WOG.

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