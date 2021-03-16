Ціни на бензин опинилися на паузі. Де дешевше заправитися?

В Україні вже два тижні залишаються стабільними ціни на нафтопродукти. Поки що на ринок не вплинула заява швейцарського трейдера Proton Energy Group S.A. про те, що він припиняє поставки палива в Україну з 1 квітня. За тиждень бензин подорожчав всього на 1-3 коп./л, ДТ – на 5-12 коп./л.
Середня ціна А-95 по Україні – 28,36 грн/л. Але ціни традиційно різняться в залежності від регіону. Сайт "Сьогодні" з'ясував, де зараз найдешевше заправитися.
ТОП-3 регіони з найдешевшим бензином А-95:
- Сумська область – 27,21 грн/л.
- Чернігівська область – 27,6 грн/л.
- Дніпропетровська область – 27,76 грн/л.
ТОП-3 регіони з найдорожчим літром А-95:
- Луганська область – 30,29 грн/л.
- Київ – 29,86 грн/л.
- Донецька область – 29,13 грн/л.
Детальніше про ситуацію читайте в матеріалі "Ринок пального: чому може бути дефіцит ДТ і автогазу".
Нагадаємо, аналітики говорять про накопичився потенціалі для подорожчання ще на 1,25-1,70 грн/л через те, що в світі триває зростання цін на нафту. Україна, нагадаємо, є великим імпортером палива – до 85% споживаних обсягів.
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