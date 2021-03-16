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Ціни на бензин опинилися на паузі. Де дешевше заправитися?

16 березня, 09:50

Ксенія Капустинська , Олександр Панченко

Розцінки АЗС коливаються в межах 3 грн за літр у залежності від регіону

В Україні вже два тижні залишаються стабільними ціни на нафтопродукти. Поки що на ринок не вплинула заява швейцарського трейдера Proton Energy Group S.A. про те, що він припиняє поставки палива в Україну з 1 квітня. За тиждень бензин подорожчав всього на 1-3 коп./л, ДТ – на 5-12 коп./л.

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Середня ціна А-95 по Україні – 28,36 грн/л. Але ціни традиційно різняться в залежності від регіону. Сайт "Сьогодні" з'ясував, де зараз найдешевше заправитися.

ТОП-3 регіони з найдешевшим бензином А-95:

  1. Сумська область – 27,21 грн/л.
  2. Чернігівська область – 27,6 грн/л.
  3. Дніпропетровська область – 27,76 грн/л.

ТОП-3 регіони з найдорожчим літром А-95:

В тренді
Перед посівною Україна може залишитися без дизпального, а його ціна – стрибнути вгору
  1. Луганська область – 30,29 грн/л.
  2. Київ – 29,86 грн/л.
  3. Донецька область – 29,13 грн/л.

Детальніше про ситуацію читайте в матеріалі "Ринок пального: чому може бути дефіцит ДТ і автогазу".

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Нагадаємо, аналітики говорять про накопичився потенціалі для подорожчання ще на 1,25-1,70 грн/л через те, що в світі триває зростання цін на нафту. Україна, нагадаємо, є великим імпортером палива – до 85% споживаних обсягів.

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ціни нафта бензин АЗС ціни на бензин нафтопродукти А-95

Джерело: Сьогодні

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