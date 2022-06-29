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Безкоштовна послуга для водіїв: що пропонують сервісні центри МВС

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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29 червня, 10:12
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Особливо актуальне це питання у час, коли в Україні ведуться бойові дії
Людина повинна надати повний перелік документів
Людина повинна надати повний перелік документів / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Якщо автомобіль згорів чи залишився на окупованій території, або був пошкоджений і не придатний до подальшого використання, власник транспортного засобу може звернутися до найближчого сервісного центру МВС і замовити послугу вибракування.

Про це повідомило МВС України.

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Водій повинен особисто або через уповноважену ним особу подати повний пакет документів, необхідних для отримання послуги, у паперовому вигляді. Послугу наразі надають безкоштовно протягом робочого дня з моменту подання документів.

Які документи потрібні?

Основний перелік документів, необхідних для отримання послуги, а також вимоги до них:

  • заява встановленого зразка (заповнюється в ТСЦ);
  • документ, що посвідчує особу;
  • документ, що посвідчує особу уповноваженого представника (для фізичних осіб – нотаріально посвідчена довіреність);
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • свідоцтво про реєстрацію ТЗ (за наявності);
  • номерні знаки (за наявності);
  • для фізичної особи: у разі відсутності номерних знаків чи свідоцтва про реєстрацію ТЗ – пояснення;
  • для юридичної особи: у разі відсутності номерних знаків чи свідоцтва про реєстрацію ТЗ акт службового розслідування, довіреність, оформлена у встановленому порядку, копія рішення власника, та наказ на призначення відповідальної особи, акт на вибракування;
  • при викраденні номерних знаків або свідоцтва про реєстрацію ТЗ – довідка органу внутрішніх справ про відмову в порушенні кримінальної справи за фактом викрадення номерних знаків, свідоцтва про реєстрацію ТЗ, або довідка про порушення кримінальної справи.

Чому можуть відмовити у наданні послуги?

Основний перелік підстав для відмови в наданні послуги:

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  • неповний пакет документів;
  • невідповідність ідентифікаційних номерів складових частин транспортного засобу із зазначеними в поданих документах;
  • перевірка показала, що транспортний засіб перебуває в розшуку або під арештом.

Зауважте, що після вибракування транспортного засобу відновлення реєстрації неможливе.

Податок на розкіш

Міністерство економіки оновило список автомобілів, які підпадають під оплату так званого податку на розкіш, що, до слова, залежить від мінімальної зарплати.

Під оподаткування потрапляють машини, які коштують щонайменше 2,43 млн грн.

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