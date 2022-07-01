Бензин дешевшає, а газ в дефіциті: що відбувається на українських АЗС

Розповідаємо, що відбувається з наявністю та вартістю бензину на українських заправках

З кожним днем пальне дешевшає / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Вартість пального на українських заправках знижується, однак поряд з цим спостерігається дефіцит автогазу.

Про це свідчать останні оновлені дані AutoRia.

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Як бачимо, середня вартість А-95 (станом за підсумком 30 червня 2022 року) впала на 3 коп. і становить 50,61 грн, ціна А-92 зменшилася на 80 коп. і становить 49,50 грн, вартість ДП знизилась на 3 коп. і коригується в межах 56,37 грн.

Середня ціна автогазу та А-95+ невідома, на АЗС спостерігається дефіцит цих видів пального. Загалом у перший день липня ситуація на заправках така:

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АЗС і вид пального АЗС ОККО АЗС WOG АЗС UPG АЗС Shell А-95 + - - - - А-95 51 грн 51 грн 48,90 грн 50,99 грн А-92 - - - - ДП 57 грн 57 грн 56 грн 57,99 грн газ - - - -

Ситуація з дизпальним

Раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповів, що зовсім скоро українські заправки поповняться дизельним пальним.

Такий висновок експерт зробив через те, що оптова ціна на нього знижується, а пропозиція збільшується.

Куюн наголосив, оптова ціна на дизпальне знизилась нижче за роздрібну вперше за майже 3 місяці і це означає, що "промислові споживачі та аграрії наїлися".

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"Сьогодні" раніше писали, які зміни для водіїв запровадила мережа АЗС WOG і розповідали, які нововведення почали діяти на дорогах з 1 липня.