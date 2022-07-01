Бензин дешевшає, а газ в дефіциті: що відбувається на українських АЗС

Вартість пального на українських заправках знижується, однак поряд з цим спостерігається дефіцит автогазу.
Про це свідчать останні оновлені дані AutoRia.
Як бачимо, середня вартість А-95 (станом за підсумком 30 червня 2022 року) впала на 3 коп. і становить 50,61 грн, ціна А-92 зменшилася на 80 коп. і становить 49,50 грн, вартість ДП знизилась на 3 коп. і коригується в межах 56,37 грн.
Середня ціна автогазу та А-95+ невідома, на АЗС спостерігається дефіцит цих видів пального. Загалом у перший день липня ситуація на заправках така:
|АЗС і вид пального
|АЗС ОККО
|АЗС WOG
|АЗС UPG
|АЗС Shell
|А-95 +
|-
|-
|-
|-
|А-95
|51 грн
|51 грн
|48,90 грн
|50,99 грн
|А-92
|-
|-
|-
|-
|ДП
|57 грн
|57 грн
|56 грн
|57,99 грн
|газ
|-
|-
|-
|-
Ситуація з дизпальним
Раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповів, що зовсім скоро українські заправки поповняться дизельним пальним.
Такий висновок експерт зробив через те, що оптова ціна на нього знижується, а пропозиція збільшується.
Куюн наголосив, оптова ціна на дизпальне знизилась нижче за роздрібну вперше за майже 3 місяці і це означає, що "промислові споживачі та аграрії наїлися".
"Сьогодні" раніше писали, які зміни для водіїв запровадила мережа АЗС WOG і розповідали, які нововведення почали діяти на дорогах з 1 липня.