Авторинок нових легковиків в Україні підскочив на 40%: ТОП-10 марок

Автоконцерни в березні 2021 активно штовхалися ліктями в боротьбі за клієнтів

Попри карантинні заходи і загрозу введення всеукраїнського локдауну, авторинок у березні 2021 традиційно показав сезонне зростання.

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Про це повідомляє спеціалізоване видання AUTO-Consulting.

Всі оператори змогли продати в березні понад 9 тис. нових легкових автомобілів, що на 40% більше від показника 2020 року.

Після двох місяців спаду 2021 року, березневий сплеск продажів не тільки вирівняв ситуацію, а й перевів тренд річних продажів у позитивну зону. Тепер, за підсумками першого кварталу, вітчизняний авторинок зріс на 5,2%.

У позиціях марок авто відбулися зрушення, місцями навіть суттєві. Renault наростила продажі на 45% і вийшла на перше місце, потіснивши Toyota. KIA додала до продажу 54% і піднялася на третє місце, випередивши Skoda (+35%).

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Бренд Volkswagen показав 79% зростання продажів, що дало йому можливість вийти на п'яте місце, обійшовши Hyundai і Nissan. Одразу на чотири позиції підстрибнула Chery (+70%), а 9-те і 10-те місця в ТОП-10 дісталися Suzuki та Mitsubishi.

Засмутили Mazda (+0,83) і Ford, (-4,04), чиї показники продажів опустили їх одразу на п'ять позицій – відповідно 14 і 16 місця.

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Видання зазначає, що березневий сплеск продажів не обминув і преміальний сегмент. Помітно додали майже всі бренди, за винятком Lexus, у якого був спад продажів (-20%). Цим миттєво скористався Land Rover, який увійшов у ТОП-20.

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Нагадаємо, рівно через рік Ford припинить виробництво представницького седана Mondeo/Fusion, наростивши продажі кросоверів і позашляховиків.

Також повідомлялося, що компактний японський хетчбек Toyota Yaris був названий автомобілем року в Європі 2021-го, обійшовши шість інших фіналістів.

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