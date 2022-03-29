Автогаз став рідкістю: скільки коштує популярне пальне на заправках

Розповідаємо, що відбувається із цінами на популярний вид палива на українських заправках 29 березня

Ціни на автогаз продовжують зростати на АЗС / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

В Україні в березні стали швидко змінюватись ціни на скраплений газ на АЗС, останнім часом не найпопулярніший вид пального, в порівнянні з дизелем та бензином, сильно подорожчав.

Ще 23 березня "Консалтингова група А-95" повідомила, що ціни на автогаз виросли на всіх АЗС на 1-2 грн за літр та становлять 22,37 – 22,38 гривні за літр.

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Проте на сьогодні, 29 березня, ціни на автогаз продовжили зростати та побили нові рекорди.

Що відбувається на заправці?

Почнемо з того, що газ стали продавати не на всіх заправках, що свідчить про дефіцит такого виду палива.

На решту АЗС ціни перевалили далеко за 24 та навіть за 25 грн. На доступних заправках ціна на автогаз така:

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Ціни на пальне в Польщі

А ось у сусідній Польщі, яку багато українців як притулок на час війни, ціни на автогаз за стабільною ціною продає мережу Circle K. Тут за літр LPG просять 3,59 злотих (24,66 грн.).

Бензин найвигідніше купувати на заправках BP, де літр А-95 коштує всього 6,26 злотих (43 грн), для Польщі це нормальна ціна.

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На інших заправках за такий вид пального коштує 6,5 – 6,6 злотих (44,65 – 45,34 грн), а найдорожча пропозиція – 46,3 грн.

Дизель у Польщі теж не дешевий, і найвигідніша пропозиція на заправці BP – по 6,96 злотих (47,81 грн) за літр, а на інших АЗС, вартість цього палива стартує від 7,32 злотих (50,28 грн).

Сьогодні також писали, що в Україну завезуть дизельне пальне зі Сполучених Штатів та розповідали, за що штрафують водіїв на польських дорогах.