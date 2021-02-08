Apple Car від Hyundai не буде – переговори про історичну угоду зірвалися

Інформацію вже підтвердили в концерні Hyundai-Kia

Автовиробник Hyundai-Kia підтвердив, що припинив переговори, що стосуються виробництва електромобіля Apple Car. У Hyundai-Kia заявили, що рішення не було прийнято, оскільки що переговори знаходилися на ранніх стадіях і не зрушили в позитивному напрямку.

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Про це пише Gizmochina, посилаючись на нормативну документацію Hyundai-Kia.

Раніше джерела на авторинку очікували, що до кінця березня 2021 року Hyundai-Kia і Apple укладуть угоду по виробництву Apple Car. Можлива угода оцінювали в 3,6 млрд доларів.

Apple Car / Фото: gagadget.com

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Хоча переговори з Hyundai і Kia завершилися без укладення угоди, про спілкування Apple з іншими компанії поки нічого невідомо. Ходять чутки, що Apple веде переговори з шістьма іншими компаніями, включаючи японських автовиробників.

Нагадаємо, незважаючи на безліч чуток, аналітики підрахували, що Apple Car випустять не раніше 2023-2025 року.

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