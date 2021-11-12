Дзвонили та просили відмовитися від посилки: кур'єр "Нової пошти" намагався повісити провину на клієнтку

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Клієнтка "Нової пошти" розповіла, що кур'єр намагався змусити її відмовитися від отримання посилки, так як не зміг вчасно доставити її додому.

Про це жінка написала на своїй сторінці у Facebook.

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За словами жінки, посилку їй мали доставити 10 листопада, а потім вона їй уже не потрібна. Кур'єр так і не прийшов, а жінка отримала такий дзвінок:

"Зараз мені дзвонив кур'єр 11.11.21, щоб я сказала фразу – я відмовляюся забирати посилку. Після нього дзвонила диспетчер із бажанням почути ту саму фразу. Так ось їм усім я сказала, це не відмовляюся від доставки, це ви не доставили товар вчасно!", – пише клієнтка.

Жінка наголосила, що не хоче, щоб за доставку платило видавництво, яке надсилало їй книгу, оскільки вина лежить на співробітниках "Нової пошти, які відправили посилку не в те місто.

"Я сьогодні особисто купила книги в магазині в Києві, втратила свій особистий час та гроші на транспорт, хоча заслужила на безкоштовну доставку. І мене бісить той факт, що ваші кур'єри та диспетчери наважуються після цього дзвонити і просити мене сказати фразу, що я відмовилася від доставки", – обурилася клієнтка.

Що відповіли у "Новій пошті"?

Представники поштового оператора відреагували на негативний відгук та вибачилися перед клієнткою за завдані незручності та пообіцяли провести роботу зі своїми співробітниками.

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"Обіцяємо, проведемо роботу, щоб подібні випадки не відбувалися у нашій співпраці з Вами і наша робота викликала у Вас усмішку", – написали співробітники.

У компанії також запропонували жінці невеликий подарунок як моральну компенсацію та уточнили у неї дані для доставки.

Як працюватиме "Нова пошта" у червоній зоні?

Раніше співробітники "Нової пошти" у коментарі "Сьогодні" повідомили, що поштові оператори перебувають у списку винятків і для відвідування відділення не потрібен ні ПЛР-тест, ні довідка про вакцинацію.

Однак про захисні маски та соціальну дистанцію забувати не варто, ці правила залишаються в силі.

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