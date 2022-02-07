"Золотий" батон та гречка: скільки доведеться платити за продукти найближчим часом

Вартість продуктового кошика збільшилась / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З початку 2022 року здебільшого в ціні зросли так звані "соціально значущі" продукти.

"Сьогодні" проаналізували, як змінилася вартість продуктового кошика українців з початком нового року.

Реклама

Для порівняння ми виділили основні харчові продукти, які люди купують найчастіше, та зіставили їхню вартість 1 січня 2022 року та 1 лютого цього ж року.

Так, за даними Мінфіну, середньомісячні ціни у вищезгадані терміни становили й становлять:

гречка: 50,20 грн у січні та 50,91 грн у лютому;

у січні та у лютому; цукор: 25,78 грн у січні та 26,27 грн у лютому;

у січні та у лютому; борошно: 22,11 грн та 22,15 грн відповідно;

та відповідно; макарони: 25,10 грн та 24,82 грн;

молоко 2,6%: 31,25 грн та 32,68 грн;

хліб житній: 30,66 грн та 31,45 грн;

батон нарізний 500 грн: 23,02 грн та 24,33 грн;

яйця курячі: 41,03 грн та 39 грн;

філе курки: 121,77 грн та 127,93 грн;

вода мінеральна 1,5 л: 14,24 грн та 14,22 грн;

масло "Яготинське" 73% 200 г: 49,66 грн та 53,30 грн;

олія "Щедрий дар" 870 мл: 54,93 грн та 57,60 грн.

Тож, за нескладними підрахунками, можна зробити висновок: у січні 2022 року українець за кошик із "соціально значущими" продуктами платив приблизно 489,75 грн. А вже в лютому ця сума збільшилась до 504,66 грн.

Реклама

Талони на продукти

У звʼязку зі зростанням цін на харчові продукти, в Офісі президента подали пропозицію запровадити спеціальні талони на продукти. Коли обговорення втілиться в реальність, поки невідомо, так само не є зрозумілим і те, яким чином це працюватиме. Знаємо лише одне: видаватимуть соціально вразливим категоріям населення й на придбання "соціально значущих" продуктів (вище ми їх перерахували).

Загалом це питання радять розглядати крізь призму схожих ініціатив, наприклад житлово-комунальну субсидію, яку у 2021 році призначили понад 2,5 млн домогосподарствам (з 14,8 млн домогосподарств усього).

Тож, можливо, саме на таку кількість українців і будуть розраховувати, впроваджуючи ідею.

Реклама

Нагадаємо, що більшість експертів переконані: ініціатива непогана, адже чинна в багатьох високорозвинених країнах, проте грошей в державі на неї може не вистачити.

Раніше ми також писали, що буде з цінами на продукти у 2022 році з інфляцією в Україні 7,7%.