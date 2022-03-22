Життя за новими правилами: що змінилося для українців під час війни

Під час війни змінилося кардинально все / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час війни, коли економіка країни в буквальному сенсі призупинилася, варто шукати способи, аби забезпечити її функціонування на тих територіях, де це можливо та насамперед безпечно.

Влада в Україні такі способи знайшла і закликає всіх, хто зараз не на передовій, забезпечити перемогу на другому фронті — економічному.

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Про те, як працює економіка в умовах воєнного часу розповів премʼєр-міністр України Денис Шмигаль у Facebook.

За його словами, зараз держава надала максимальні податкові, регуляторні, кредитні та фінансові стимули. Зокрема, стосується це змін, що допоможуть бізнесу витримати у такі складні часи.

Підтримка бізнесу під час війни / Фото: скріншот

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Як перенести свій бізнес в Польщу

Українські бізнесмени мають можливість перенести свій бізнес до Польщі. В цьому їм допомагатиме Польське агентство інвестицій і торгівлі (PAIH).

Агентство підтримує підприємців у пошуку офісних і складських приміщень, а також у перенесенні виробничих ліній.

"Уряд нещодавно ухвалив спеціальний закон, який дозволить українцям отримувати номери PESEL (Загальна електронна система обліку населення) та віртуальні документи, що посвідчують особу, щоб вони могли ідентифікувати себе, користуватися послугами та працевлаштуватися", — заявив міністр розвитку і технологій Петро Новак.

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Він додав, що йому міністерство подало заявку на зміни, які дозволять українцям реєструвати компанії. Мета цього подання — полегшити українцям розпочати бізнес у Польщі.

Раніше ми розповідали, що магазини в Польщі почали працювати на підтримку України. 10% від суми покупок скеровують на допомогу українцям.

Також ми писали, що в українських підприємців хочуть забрати бізнес у Криму: в чому причина.