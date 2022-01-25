На мешканців багатоповерхівок чекають нові правила: що потрібно встигнути до 1 березня

Українців зобов'яжуть створити ОСББ / Фото: Колаж: Сьогодні

Органи місцевої влади в Україні будуть зобов'язані оголосити та провести конкурс із призначення управителя у всіх багатоквартирних будинках країни.

Про це повідомляється у відповідному законопроекті, ухваленому Верховною Радою у першому читанні.

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Згідно із законопроектом № 6103 про внесення змін до закону "Про житлово-комунальні послуги", створити ОСББ необхідно не пізніше 1 березня 2022 року.

Право обирати форму управління будинком та створювати ОСББ залишається за мешканцями ще з 2015 року, але попередня редакція закону не обмежувала час ухвалення рішення.

У пояснювальній записці до документа наголошується, що за шість років з моменту ухвалення закону свідомість співвласників залишається критично низькою.

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"У більшості багатоквартирних будинків співвласники займають пасивну позицію – майже у третині зараз не створені ОСББ, не обрані управителі", – йдеться в записці.

Власники почали знімати житло з продажу

Наприкінці грудня власники квартир, які вони намагалися продати, розпочали несподівано знімати житло з продажу.

На думку експертів, таке падіння кількості пропозицій пов'язане з падінням попиту, а ось згодом очікують різке зростання ціни.

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Чергове подорожчання квартир на первинці очікується вже в березні 2022 року, а на вторинному ринку ціни можуть підвищитися ще на 5-8%.

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