Затишшя перед бурею? Що буде з доларом найближчим часом

Що буде з доларом вже зовсім скоро / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Минулого тижня долар США суттєво зміцнився відносно гривні. Буквально в четвер, 17 лютого, Нацбанк виходив на ринок з валютними інтервенціями і продав близько 100 млн долл.

Про це в коментарі "Сьогодні" повідомив аналітик Roboforex Андрій Гойлов.

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Також, за його словами, у вівторок, 22 лютого, Мінфін України проведе аукціон з розміщення ОВДП. Ринку будуть запропоновані держоблігації шести випусків у гривнях з термінами погашення в 3, 12, 18, 24, 36 і 48 місяців, а також 6 місяців — в євро.

Щоб підвищити інтерес інвесторів, Кабмін був змушений пропонувати "короткі" бонди в іноземних валютах. З початку року нерезиденти скоротили свої портфелі в ОВДП на 16,01 млрд грн — до 76,64 млрд, а обсяг їх вкладень опустився до мінімуму з 2019 року.

Що буде з курсом долара цього тижня?

Ймовірно, що цього тижня гривня щодо долара США буде торгуватися в ціновому каналі 28,05 — 28,45. Єдина європейська валюта з високою часткою ймовірності зміцниться до позначки 32,45 грн.

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Що вплине на гривню згодом?

JPMorgan планує додати облігації України в національній валюті в популярний Індекс облігацій країн, що розвиваються, відомий як GBI-EM. Рішення набуде чинності 31 березня. Частка України складе 0,12% (згідно з повідомленням для клієнтів від жовтня 2021 року, де сказано, що близько 70% інвесторів підтримали цей крок).

Таке рішення сприятливо позначиться на динаміці курсу гривні в довгостроковій перспективі.

Що буде з банками у разі широкомасштабної війни?

Раніше фінансовий аналітик Олексій Лупоносов розповів, що в разі початку активних бойових дій на певній території відділення банків, банкомати та термінали на ній припинять роботу.

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Також зникне можливість розплачуватися карткою, можна буде розрахуватися лише готівкою.

Тоді експерт наголошував, що не потрібно стрімголов бігти до банкомату чи в обмінник, оскільки такі дії лише вбивають економіку та сіють непотрібну паніку.

Раніше ми розповідали, що буде з грошима українців у банках у разі масштабної війни.

Також ми писали, чому долар залишиться в минулому та що прийде на заміну американській валюті.