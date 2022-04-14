Заробити хоч на краденому: росіяни масово продають награбоване в Україні

Росіяни заробляють гроші на вкрадених в українців речах / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Російські окупанти вдаються до мародерства і пограбування мирного населення в Україні. Добре відомими стали історії про крадіжки унітазів, міксерів, прикрас, білизни та інших речей. Тепер на всьому награбованому росіяни намагаються нажитися. Спеціальні базари влаштовували в Білорусі, а тепер всі речі дійшли до РФ, і там в інтернеті з'являється купа оголошень.

Розповідаємо, як громадяни в РФ спродують намародерене під час війни проти України.

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"Продам набір, фірмовий, в гарному стані"

У групах в соцмережах з'являється все більше подібних повідомлень. Наприклад, нещодавно росіянка намагалася продати набір інструментів, який її чоловік вкрав під час війни проти України. За такий товар жінка просить 2,4 тис. рублів (852 грн).

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Награбованим діляться з офіцерами

Російська журналістка та письменниця Юлія Латиніна розповіла в ефірі Україна24, що з українських міст російські солдати надсилали посилки. Зокрема, такі вантажі з Бучі йшли у міста вглиб Росії.

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Всі ці речі потім продавались на російських ринках. А частиною вкраденого ділилися з російськими офіцерами.

Як окупанти викрали мільйони в українських пенсіонерів

Раніше "Сьогодні" писали, що російські окупаційні війська викрали близько трьох мільйонів гривень, які передбачалися для виплат пенсіонерам міста Мелітополя Запорізької області. Це сталося у відділенні "Укрпошти". Викрадення грошей сталося за наводкою самопроголошеного мера Галини Данильченко.

Також ми розповідали, що звичайні росіяни відчули на собі нестачу деяких продуктів та товарів, а ще й зростання цін. Після цього в російських супермаркетах почастішали випадки крадіжок.

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Тепер деякі продукти продають у спеціальному захисті. Зокрема, на пачки сиру чи консерви чіпляють спеціальні магніти, а, наприклад, масло поміщають у прозорі коробки.

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