Запуск "Північного потоку – 2" відкладається: чи може "Газпром" знайти вигоду для РФ

Запуск "Північного потоку - 2" відкладається щонайменше на пів року / Фото: Колаж: Сьогодні

Російський газопровід "Північний потік – 2" точно не буде запущено у найближчі пів року, оскільки німецький регулятор не ухвалить рішення про сертифікацію в першій половині 2022 року.

Про це повідомляє інформаційне агентство Вloomberg.

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За даними медіа, німецьке мережеве агентство повідомляє про вимоги операційної компанії "Північного потоку – 2" переглянути операційну діяльність відповідно до закону.

За словами економіста Олексія Куща, "Північний потік – 2" давно став своєрідним консенсусом між основними геополітичними гравцями, такими як Європа, Росія та США.

"І консенсус цей полягає в тому, що цей проєкт функціонуватиме в нинішній системі геополітичних координат, а у разі її глобальних змін буде заблокований", – зазначив експерт.

Усі події, що відбуваються навколо, аналітик вважає тактичними іграми перед запуском трубопроводу.

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Наприклад, для нової очільниці Міністерства закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, яка є представником партії "зелених", важливо артикулювати свою політику перед своїми виборцями.

А політика цієї партії полягає в тому, щоб здійснити так званий "зелений перехід" та повністю відмовитися від російського газу відповідно, і від "Північного потоку – 2".

"Німеччина в такий спосіб намагається виторгувати собі додаткові преференції на постачання російського газу за довгостроковими контрактами", – вважає Олексій Кущ.

Чому Росія чекає?

Незважаючи на спроби запустити газопровід якнайшвидше, "Газпрому" може бути навіть вигідна нинішня ситуація, адже високі біржові ціни на газ у перспективі впливають і на довгострокові контракти.

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"З огляду на обсяги, які "Газпром" продає до Європи за довгостроковими контрактами, він заробить від 30 до 40 мільярдів доларів, а собівартість "Північного потоку – 2" – це 6 мільярдів доларів", – каже Олексій Кущ.

Тому ця модель взаємовідносин вигідна і "Газпрому", проте лише у короткостроковій перспективі – до весни. Для того, щоб не мати проблем, "Газпрому" необхідно виконати свої зобов'язання за контрактами, для чого існуючих потужностей цілком достатньо.

"Сьогодні" вже розповідали, що голова МЗС Австрії вимагає якнайшвидше запустити "Північний потік – 2", незважаючи на відносини Росії та України.

Ми також писали, що у Німеччині вперше висловилися проти запуску "Північного потоку – 2".