Заборона реклами ліків в Україні – Зеленський вже підписав указ

Володимир Зеленський підтримав заборону на рекламу ліків. Колаж "Сьогодні" / Фото: Pixabay, Офис Президента Украины

Президент Володимир Зеленський підтримав заборону реклами лікарських препаратів. Глава держави підписав указ, завдяки якому набирає чинності відповідне рішення Ради нацбезпеки і оборони України (РНБО).

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Передбачається, що мораторій захистить українців від самолікування і мінімізує шкідливий вплив самолікування на здоров'я.

В чому суть

Імовірно, обмеження почнуть діяти тільки з 1 січня 2024 року. До встановленої дати Кабінет міністрів повинен заборонити рекламу ліків у ЗМІ (включаючи радіо і телебачення). Підписане президентом рішення РНБО дає уряду таке право.

Що не можна буде рекламувати:

лікарські засоби;

медпрепарати;

методи профілактики і діагностики;

методи лікування і реабілітації.

Крім цього, особливу увагу буде прикуто до продажу ліків за рецептами. Уряд буде стежити за тим, щоб лікарі не призначали українцям велику кількість медпрепаратів або лікувальних процедур.

Заборона продажу ліків дітям

На початку серпня Зеленський підписав зміни до ст. 21 закону "Про лікарські засоби", де з'явилася заборона на продаж медпрепаратів юним українцям. Тепер аптекам і роздрібним мережам заборонено продавати ліки дітям, яким немає ще 14 років.

Відповідний законопроєкт №5122 парламент схвалив 15 липня. Згідно з документом, продати ліки підліткам мають право лише за умови пред'явлення ними документа, який підтверджує, що юний покупець вже старше "забороненого" віку.

Такі обмеження пов'язані зі збільшенням випадків суїциду дітей за допомогою ліків. У пояснювальній записці до законопроєкту говориться, що "раніше діти вживали медикаменти несвідомо, а тепер вони розуміють, що роблять".

Що ще

У РНБО також наполягають на підтримці урядом законопроєкту №5547. У документі йдеться про харчові і дієтичні добавки. Законопроєкт покликаний проконтролювати звернення і продаж таких препаратів. Це дозволить захистити населення від "несприятливих наслідків несумлінного поширення біологічно активних добавок".

Чим небезпечне самолікування

Лікарі радять не лікувати самостійно навіть звичайну застуду. Коли захворіли, українці вважають за краще звертатися за порадами не в лікарні, а до друзів і знайомих. За словами лікарів, навіть найменш шкідливі препарати можуть спровокувати ускладнення, якщо їх застосовувати безконтрольно.

До серйозних наслідків може привести комбінування ліків. Для того, щоб застосовувати кілька препаратів одночасно, людина повинна розуміти принципи їхньої сумісності й усвідомлювати, які небезпечні хімічні реакції можуть виникнути в організмі.

Не менш ризиковано приймати застарілі ліки, бо хвороба пристосовується до одноманітного самолікування. У підсумку, людина отруює свій організм.

Крім того, ліки здатні викликати залежність. Навіть судинозвужувальні краплі для носа можуть бути небезпечними, бо судини швидко до них звикають і вимагають дедалі більше. А, наприклад, безконтрольне вживання таблеток від головного болю може спровокувати додаткову хворобу.

Особливо небезпечне вживання антибіотиків

Як писали в "Сегодня", продажу антибактеріальних препаратів зросли втричі за перший рік пандемії. Таку "спрагу" аптечні провізори пояснюють надмірною довірою українців до порад тих, хто вже перехворів, а не тих, хто лікує, тобто до лікарів.

"Самостійно виписувати антибіотики – те ж саме, що намагатися запалити сірник під час дощу. Витрачати багато часу, енергії, але все марно, сірник не горить. А ви тільки намокнете під дощем. Так само і з самолікуванням – результату немає, витратите багато коштів і до того ж підірвете своє здоров'я. Антибіотики приймають тільки після аналізу крові і тільки під наглядом лікаря, якщо аналіз підтвердить бактеріальну інфекцію", – говорить лікар-терапевт вищої категорії Мар'яна Селюк.

Медики зазначають, що при лікуванні COVID-19 категорично не можна приймати ніяких антибіотиків, навіть незважаючи на те, що в деяких випадках при ускладненні хвороби може приєднатися бактеріальна інфекція. Але якщо ми на випередження будемо давати антибіотики, то стан хворого людини погіршиться ще більше і він може потрапити в реанімацію. Крім того, від зловживання антибіотиками неабияк страждають печінка, серце, шлунок та інші органи.

Що тепер

Реклама ліків в українському медіа-просторі регулюється профільним законом. Згідно з документом, у відповідних публікаціях і роликах можуть з'являтися рецептурні ліки, схвалені Міністерством охорони здоров'я. Також рекламувати можна відпускаються без рецепта і не заборонені медичним регулятором препарати.

Кілька років тому, в 2018 році, в Міністерстві охорони здоров'я запропонували заборонити рекламу цілительства та нетрадиційної медицини. А в рекламі пропонувалося показувати лікарів і відомих людей.

Нагадаємо, в кінці червня Єврокомісія оголосила про створення портфеля з перших п'яти потенційних препаратів для лікування COVID-19. Незабаром ліки можуть бути доступні для лікування пацієнтів у всіх країнах Євросоюзу.

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