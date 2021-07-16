Законопроєкт №4167 про промзабруднення відхилено Верховною Радою

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Проєкт закону № 4167 "Про запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності" втретє не підтримали в першому читанні депутати Верховної Ради на позачерговому пленарному засіданні у четвер, повідомляє "Главком".

"За" проголосували 193 народних депутати при необхідних 226, утрималися – 48, проти – 1.

Раніше цей законопроєкт уже двічі був відправлений парламентом на доопрацювання.

Законопроєкт зареєстрований у парламенті у вересні 2020 року. Його мета – включення в українське законодавство положення Директиви 2010/75/ЄС про промислові викиди.

Однак бізнес і екологічні організації в один голос критикували документ за нездійсненні терміни з модернізації підприємств, а також за істотно завищені зобов'язання, які Україна не зможе виконати.

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Нагадаємо, законопроєкт №4167 "Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення" був розкритикований міжнародними організаціями та профільними українськими асоціаціями і відправлений депутатами на доопрацювання.

Так, за розрахунками Європейської бізнес-асоціації, на впровадження європейських технологічних норм, передбачених проєктом №4167, Україні потрібні мінімум 10 млрд доларів, але закон не вказує, із яких джерел буде профінансована екомодернізація.

Це може означати, що норми закону так і залишаться невиконаними. Були у ЕВА зауваження і до проєкту закону про екологічний контроль: там вказували, що Україна дає екоінспекції надзвичайні повноваження, які можуть привести до підвищення тиску на бізнес і значного зростання корупційних ризиків.

Раніше Хорст Візінгер, президент консалтингової компанії Horst Wiesinger Consulting (Австрія), заявив, що Україна, як країна, що розвивається, має розробити свою власну формулу декарбонізації і досягти повної консолідації позицій всередині країни, інакше мета зі скорочення викидів не буде досягнута.