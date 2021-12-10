За неправильно сплачений штраф – покарання: як не залиштись без грошей та житла

За фіксацію порушень на дорогах платитимуть / Фото: Колаж: Сьогодні

Найчастіше помилкою під час сплати штрафу є незазначення номеру постанови або номеру виконавчого провадження у призначенні платежу.

"Сьогодні" вияснили, які наслідки це може мати, та які безпечні способи оплати існують.

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Уявіть ситуацію: ви оплатили штраф за допомогою онлайн-банкінгу, забувши вказати номер постанови, і впевнені, що штраф сплачено, вирішуєте свої справи.

Зауважте, що ці кошти хоч і потрапили до держбюджету, але використовуватися будуть не для погашення саме вашого штрафу, а залишаться просто "замороженими". А це в свою чергу державні органи сприймають як несплачений штраф.

Наслідки

Держава вам може подвоїти розмір штрафу та надішле відповідну постанову для примусового виконання.

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До подвійного штрафу додаються також суми виконавчого збору та інших витрат виконавчого провадження.

Зауважте, навіть може бути накладений арешт на банківські рахунки та майно, а також застосовані інші заходи примусового виконання постанови.

Як залагодити ситуацію

Щоб позбутися вищезгаданих наслідків, доведеться звернутися до органів МВС, Казначейства, державної виконавчої служби.

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Способи оплати штрафу

Є щонайменше три способи оплати штрафів за порушення ПДР. Вони вбережуть вас від подібних ситуацій.

Спосіб 1. Через касу банку або інтернет-банкінг чи мобільний додаток банку:

обов’язково зазначте номер постанови про накладення штрафу;

уважно перевіряйте правильність реквізитів, даних платника та призначення платежу, навіть якщо квитанцію формує касир банку.

Спосіб 2. Через електронний кабінет водія

потрібно авторизуватися через електронний підпис, або BankID, або MobileID.

Спосіб 3. Через Opendatabot:

з його допомогою можна не тільки сплатити штраф, а й безкоштовно підписатися та отримувати щотижня сповіщення про нові штрафи за порушення ПДР;

авторизовуватись та перевіряти призначення платежу не потрібно;

варто просто ввести податковий номер та номер авто.

Зауважимо, що штраф у боті сплачується з одночасним повідомленням МВС про факт оплати. Це дуже прискорює його погашення.

Як оплатити штраф зі знижкою 50%

Оплачувати штрафи за ПДР дуже зручно, якщо ви клієнт Monobank.

Додаєте своє авто в моніторинг в розділі "Інші платежі – штрафи – додати авто". Якщо порушили ПДР, то вам приходить сповіщення, і за кілька кліків рахунок оплачений, ще й зі знижкою 50%.

Раніше "Сьогодні" повідомляли, що з 1 листопада ПДР зазнали суттєвих змін.

Також ми писали, коли українці платитимуть податок за купівлю авто, яке коштує понад 45 тис. доларів (близько 1,2 млн грн).