Як у голодні 90-ті! Росіяни влаштовують бійки за продукти та розмітають антидепресанти (відео)

У росіян закінчуються продукти у магазинах / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

У Росії, яка продовжує кровопролитну війну на території України, фіксують дефіцит продуктів, зокрема круп та цукру.

Про це повідомляє видання Forbes.

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Зазначається, що серед росіян починається паніка через брак продуктів і вони вже навіть б'ються в магазинах за можливість першими добігти до полиць.

Ситуацію, в якій опинилися росіяни через дії свого уряду та санкції з боку світових держав, чудово ілюструють кадри цього відео:

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Також жителі РФ змітають із полиць антидепресанти. За інформацією журналістів, попит на заспокійливі виріс у чотири рази.

Дефолт Росії близько

Санкції, які країни Заходу продовжують запроваджувати проти Росії за її вторгнення на територію України, серйозно шкодять економіці агресора. Зовнішній борг РФ та її компаній досягає приблизно 150 млрд дол., і аналітики пророкують швидкий дефолт держави.

"Дефолт Росії наприкінці 1990-х був викликаний внутрішнім боргом. Тому дефолт в іноземній валюті стане першим в історії після революції 1917 року, коли більшовики відмовилися визнати борги царя ", – зазначають аналітики.

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Раніше ми розповідали, чи варто Росії розраховувати на допомога Китаю, і писали, коли може статися повний крах економіки РФ.