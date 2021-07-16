Xiaomi обігнала Apple і стала другим у світі виробником смартфонів

Світові поставки смартфонів у другому кварталі виросли на 12% / Фото: колаж "Сьогодні"
Китайський виробник смартфонів Xiaomi Corp обігнав Apple Inc і вперше став другим у світі виробником смартфонів.
Про це повідомила дослідницька компанія Canalys, передає Reuters.
Світові поставки смартфонів у другому кварталі виросли на 12%. А ТОП-3 лідерів виглядає так:
- Samsung Electronics – 19%;
- Xiaomi Corp – 17%;
- Apple – 14%.
Менеджер Canalys з досліджень Бен Стентон заявив, що середня відпускна ціна телефонів Xiaomi приблизно на 40-75% дешевше в порівнянні з Samsung і Apple відповідно.
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За словами Стентона, основним пріоритетом для Xiaomi в цьому році є зростання продажів своїх високопродуктивних пристроїв. А поставки компанії виросли більш ніж на 300% в Латинській Америці, на 150% в Африці і на 50% в Західній Європі.
Раніше ми повідомляли, що Xiaomi Mi 11 Ultra тепер зможе працювати 2 тижні без підзарядки. Це стало можливо завдяки недавньому оновленню, яке додало вкрай корисну функцію Super Power Saver Mode. Можливо, цю функцію додадуть і в майбутній флагман Xiaomi.
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