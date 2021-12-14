Висновки невтішні: куди насправді пішли гроші з "ковідного" фонду

У 2020 році лікарні отримали обладнання із значним запізненням / Фото: Колаж: Сьогодні

З Фонду боротьби з COVID-19 у 2020 році не використано 11,9 млрд грн, які мали витратити на закупівлю вакцин проти коронавірусу та на доплати медикам.

Як написав у Facebook голова Рахункової палати Валерій Пацкан, ще 25,7 млрд грн, або третину всіх коштів Фонду, спрямували на дороги.

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"Висновки, на жаль, невтішні. Мушу констатувати, що МОЗ і ДП "Медзакупівлі" не забезпечили оперативного здійснення централізованих закупівель медвиробів і обладнання для медзакладів. Подекуди погодження між ними необхідних документів тривало до 3,5 місяця з дати прийняття рішень про виділення коштів", – написав Пацкан.

Таким чином, у 2020 році лікарні отримали обладнання із значним запізненнням:

апарати штучної вентиляції легень у листопаді 2020 року – березні 2021 року;

комп’ютерні томографи – у першому кварталі 2021 року.

Рахункова палата залучила усі свої територіальні управління, щоб проаналізувати використання коштів із Фонду боротьби з COVID-19 у 2020 році.

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Коронавірус в Україні

Зазначимо, що із розподілених урядом 78 млрд грн через Фонд боротьби з COVID-19 торік фактично використали 67 млрд грн. За січень-жовтень 2021 року на боротьбу з COVID-19 витрачено понад 31 млрд грн.

А тим часом 14 грудня в Україні зафіксовано 7283 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Серед них дітей – 566, медпрацівників – 134.

Раніше ми повідомляли, що в Україні може бути новий спалах коронавірусу вже у січні 2022 року. Все через те, що у Європі активне зростання захворюваності. Також на це впливають сезонні хвороби та виникнення нового COVID-штаму "Омікрон".

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Нагадаємо, що в Україні почнуть щепити людей додатковою дозою вакцини проти коронавірусу.