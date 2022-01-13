Вище неба на "Порше": електрокар встановив новий світовий рекорд

Команда піднялася на висоту майже 5 км / Фото: newsroom, Колаж: Сьогодні

Електромобілю Porsche Taycan на чолі команди із США вдалося подолати вершину у 4,842.967 метрів. Експерти з Книги рекордів Гіннеса зафіксували досягнення.

Про це повідомляють на офіційному сайті Porsche.

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Щоб дістатися на найвищу точку і подолати відстань 2250 кілометрів (з яких 5 км — суто по вертикалі), команді знадобилося трохи більше доби. Зупинялися вони лише для того, аби трохи розімʼяти ноги.

Розпочинали мандрівку з найнижчої точки США (басейн Бедуотер в Долині Смерті), що знаходиться на висоті 86 метрів нижче рівня моря. Проте команді вдалося досягти глибини у 540,8 метрів нижче рівня моря.

Завершили подорож на вершині Пайкс-Пік, що у Колорадо. Вона знаходиться на висоті у 4302 метри. Щоб дістатись до місця призначення довелося проїхати шість штатів та піднятися на висоту 4,842.967 метрів, де кисню на 40% менше ніж унизу.

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Натомість Porsche Taycan Cross Turismo показав себе відмінно. Команді весь шлях було тепло та зручно, адже автомобіль електричний, і він не так залежить від кисню, тому без проблем дістався вершини за 33 години 48 хвилин.

Субсидіювання для власників електрокарів

В Україні планують впровадити субсидіювання процентної ставки лізингу електромобілів. Запрацює програма в кінці першого — початку другого кварталу 2022 року.

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Ростислав Шурма, заступник голови офісу президента України, уточнив, що програму запустять не зі всіма автомобілями, а лише з електрокарами. Така практика допоможе в стимулюванні "зеленої" трансформації в країні.

Поки ця програма покликана насамперед допомогти саме українцям, а не власному виробництву, якого в Україні поки немає. Проте через два роки субсидіювання може бути поширене на виробників, які локалізували в Україні виробництво. Для цього процесу потрібно саме стільки часу.

"Ця програма діятиме в універсальному вигляді два роки, а далі поширюватиметься на виробників, які локалізували виробництво. Посилаємо такий сигнал ринку: якщо хочете утримати свій продукт конкурентоспроможним не тільки зараз, але й через два роки — займайтеся локалізацією", — зазначив Шурма.

Раніше ми повідомляли, що у сервісних центрах МВС для українців спростили правила реєстрації автомобілів. Тепер у будь-якому місті України можна поставити авто на облік та отримати номери до нього.

Також ми писали, що для українців у 2022 році передбачені нововведення. Серед них нові штрафи, подорожчання автомобілів та обов'язковий техогляд.