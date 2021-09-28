Випив – не рушиш з місця. Як працюють вбудовані в авто алкотестери та чи з'являться в Україні

Чи приживуться в Україні вбудовані у авто алкотестери? Колаж "Сьогодні"

Сенсори, що миттєво визначатимуть рівень алкоголю в крові водія, розробили у Сполучених Штатах. Ідея в тому, що автомобіль сам вирішуватиме, чи у стані водій кермувати нею. Щойно водій сів і увімкнув спалах – спрацьовуватимуть датчики дихання і дотику. За мить система визначить кількість проміле, йдеться у сюжеті

Андрій Алєксєєвич багато років живе у Сполучених Штатах. Їздить автівкою чи не щодня. Якось повертався додому пізно. Його зупинила поліція. За законами штату – кермувати дозволено, навіть якщо випив дві пляшки пива або бокал вина чи чарку горілки. Але він трохи перебрав.

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Суд в якості покарання призначив Андрію пройти курси, а ще рік їздити із приладом, що вимірює перед поїздкою рівень алкоголю.

"Машина заводилася і потім, через якийсь час мене назад просила подихати. І якщо результат був задовільний для цього пристрою, то я міг далі їхати. І таке відбувалося приблизно кожні 40 хвилин", – розповідає Андрій.

Схожу технологію, але більш сучасну вигадали у тих же Штатах. Бо лише за рік у аваріях із нетверезими водіями у країні гинуть десять тисяч людей.

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Визначатимуть рівень алкоголю у крові водія спеціальні датчики. Якщо випив – система це автоматично виявить і машина з місяця не рушить.

Щойно водій сів і почав заводити автівку – спрацьовуватимуть два датчики: дихання і дотику. Вони за мить виявлять, чи вживав водій спиртне. Система може визначити 0,08 проміле алкоголю.

"Водію не доведеться дути у трубку, як у традиційному алкотестері. Ви просто дихаєте на датчик, і він виявляє алкоголь менш ніж за секунду. Щоб зробити це, нам довелося зменшити розмір датчиків, щоб їх можна було розмістити в автомобілі", – розповідає програмний і технічний менеджер компанії Буд Заук.

Чи приживеться в Україні

А от чи прижилася б система в Україні. Ми опитали наших водіїв, і більшість таку систему підтримує.

"П'яний за кермом – злочинець. Випив – за кермо не сідай. Тому, якщо машина не дозволить водієві навіть рушити з місця, якщо він випив – це я обома руками за", – каже чоловік.

Із нетверезими водіями в Україні борються високими штрафами. Їх підвищили пів року тому. Перші результати є, кажуть у патрульній поліції. Кількість ДТП із травмованими зменшилась майже на третину. Прилад, як у Штатах, у нас теж можна було б впровадити – кажуть правоохоронці. Та не для всіх.

"Коли і вдруге, і втретє сідають за кермо на підпитку от саме для таких осіб такий механізм можна використовувати і можна буде розглядати його впровадження і на наших теренах. Але, зрозуміло, що для цього потрібно змінити законодавство. Це нормативно передбачити", – каже перший заступник начальника патрульної поліції Олексій Білошицький.

Та говорити про те, що невдовзі такі прилади можуть з'явитися – зарано.