Вигідне житло під Києвом: скільки коштують квартири в Борисполі і Вишневому

Скільки коштує житло під Києвом / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З початку воєнного стану продавати та купувати житло було заборонено. Ринок нерухомості через війну РФ проти нашої держави дуже змінився. Проте нещодавно Кабінет міністрів скасував заборону щодо нерухомості.

Тепер, хоч і з певними обмеженнями, купувати житло можна легально. Українці почали активно виставляти квартири на продаж у безпечних регіонах. "Сьогодні" переглянули оголошення на одному зі спеціалізованих сайтів і розказують, які ціни нині на ринку.

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Квартири у Борисполі

У цьому місті багато оголошень, ми подивилися найновіші з них. Наприклад, свіже повідомлення про продаж однокімнатної квартири на 39 м кв. у центрі Борисполя. Коштує вона 41 000 доларів (1 202 931 грн).

Також у центрі можна купити трикімнатну квартиру на 94 м кв. Поряд з будинком розташовані торгові центри, школа, дитячий садок. Ремонту в неї немає, ціна – 2 260 000 грн. Водночас зазначено, що можливий торг.

Трохи дешевше можна купити чотирикімнатну квартиру. Вона вже з ремонтом, проте далі від центру. Продають таке житло за 59 000 дол. (1 731 048 грн).

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Ще дешевший варіант коштує 38 500 дол. (1 129 582 грн). Це квартира однокімнатна, площею 38 м кв., без ремонту.

Купити можна і двокімнатну квартиру на 92 м кв. за значно більшу ціну. Там є ремонт, поруч з будинком 2 школи, дитячий садок, магазини, салон краси і фітнес зал. Її ціна – 3 227 378 грн.

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Загалом у Борисполі ціни стартують від 20 000 дол. (586 796 грн) і доходять до 110 000 дол. (3 227 378 грн).

Квартири у Вишневому

Одне зі свіжих оголошень – однокімнатна квартира на 43 м кв. Поруч з будинком є вся необхідна інфраструктура. Коштує таке житло 54 800 дол. (1 607 821 грн).

Трохи дорожче – за 56 000 дол. (1 643 028 грн) – можна купити однокімнатну квартиру на 44 м кв. У квартирі ще немає ремонту, проте зроблена тепла підлога, водовідведення і каналізація, розведення всіх труб по квартирі, а в подарунок пропонують газовий котел.

Майже за таку ж ціну – за 57 000 дол. (1 672 368 грн) – є можливість купити двокімнатну квартиру. Її площа 40 м кв. У ній власники зробили косметичний ремонт, поміняли вікна.

Трикімнатну квартиру на 67 м кв. продають за 62 000 дол. (1 819 067 грн). Загалом ціни коливаються від 20 000 дол. (586 796 грн) до 120 000 дол. (3 520 776 грн).

Що буде з цінами на житло тепер

Раніше "Сьогодні" розповідали, що в перші тижні, після того як запрацює ринок нерухомості, тенденції повторюватимуть ситуацію на ринку оренди. Найбільший попит матиме нерухомість у західних та центральних областях.

"У містах, які лежать далеко від лінії фронту в центрі та на заході Україні, ціни на житло можуть зрости навіть на 10% від довоєнного рівня. Річ у тому, що пропозиція там традиційно обмежена, а попит останнім часом зріс. Водночас у таких містах, як Київ, Одеса та Дніпро, ціни можуть знизитись на 30-40% від довоєнного рівня", – розповів нам Юрій Піта, президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України.

На ринку житла столиці, на думку експерта, найменше просядуть ціни в бюджетному сегменті, а ось квартири з цінником від 50 000 доларів можуть подешевшати більше.

Ми також писали, що у Києві почали активно продавати житло. Ціни досить неоднорідні. Є варіанти як за 90 000 дол. (2 731 461 грн), так і удвічі дорожче – 180 000 дол. (5 462 922 грн). Відповідно, умови в них також різні. За скільки і з якими умовами квартиру можна купити в столиці, читайте тут.

Ми також писали, що ринок оренди комерційної нерухомості в Україні змінився з початку війни, у деяких містах ціни значно зросли. Де тепер вигідно орендувати комерційну нерухомість, читайте у нашому матеріалі.